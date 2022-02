Esta empresa es la creadora de los dos juegos de The Last of Us

Naughty Dog, empresa responsable de juegos como la sagas de Uncharted y The Last of Us, ha anunciado nuevas ofertas laborales debido a que confirmaron que están trabajando en tres nuevos videojuegos, de los cuales aún no hay mucha información.

Cabe destacar que esta oferta fue publicada en el Twitter de Naughty Dog Job y fue retwiteada por el mismo Neil Druckmann, copresidente de la empresa. Dentro de los tipos de oferta que hay en la publicación destacan animación, arte, audio, producción y programación, por decir algunos.

¿Cuáles son los tres juegos misteriosos de Naughty Dog?

Todavía no hay confirmación ni tampoco fecha de los tres juegos anunciados por Naughty Dog. Esta oferta es para los tres títulos y se dice que está la posibilidad de que se esté preparando el multijugador de The Last of Us. Otro rumor que circula al respecto de uno de esos tres juegos es el posible remake del primer The Last of Us para PS5, del cual se comenzó a hablar desde la presentación de Sony en la CES 2022. También se habla de otro juego spin-off de la saga Uncharted, el cual sería el segundo ya que el primero fue Uncharted: Lost Legacy.