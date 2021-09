Naughty Dog aprovechó el The Last of Us Day para reforzar que trabaja en nuevos proyectos para su juego estrella.

El 26 de septiembre es el día elegido por Naughty Dog para festejar el The Last of Us Day, jornada dedicada a su franquicia estrella, The Last of Us, y elegido pues en ese día (en la historia del juego) es cuando el virus que causa el colapso en el mundo se empieza a propagar. El detonante de un juego exclusivo de PlayStation que pronto tendrá su versión multijugador.



"En pocas palabras, estamos trabajando en él" declaró Rochelle Synder, directora de comunicaciones de Naughty Dog, rompiendo la hermértica política que tiene la compañía sobre sus proyectos. "Vemos los comentarios de la comunidad, lo mucho que esperan por el multijugador, y que quieren novedades. Por el momento, diremos que amamos lo que el equipo está desarrollando y queremos darles tiempo para construir su ambicioso proyecto. ¡Revelaremos más cuando esté listo!", complementó.



De plazos aún nada, pero dada la forma que acostumbra el estudio de desarrollo en sus proyectos, la autoexigencia seguramente será la tónica de este nuevo camino para Ellie, Joel y todos los personajes del, a esta altura, mítico videojuego.