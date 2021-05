Así graficaron a los sobrevivientes de The Last of Us part II en el futuro

El éxito alcanzado por The Last of Us part II, juego creado por Naughty Dog para PlayStation y se ha transformando en un ícono para la industria ha dado espacio para distintas visiones y a eso se sumó una ilsutradora al graficar cómo serían sus protagonistas en treinta años más.

A través de YouTube, la artista Edit Ballai Maximus compartió el resultado de su inspiración y rapidamente se viralizó en las diversas redes sociales. La proyección de la publicación mostró el futuro que le espera a aquellos personajes en el caso de que el tiempo avance en el universo planteado por el aclamado survival.

El portafolio de su autoría ya tenía animaciones de cómo serían ciudades como París, Moscú y Venecia en el futuro post apocalíptico del juego, pero esta vez se animó a graficar los nombres que marcan la aplaudida historia. Deja tu lectura hasta aquí si aún no has terminado aún el videojuego.

Que treinta años no es nada



Con Ellie, Tommy y Dina a la cabeza, Edit Ballai Maximus mostró a las principales personajes del juego con un aspecto envejecido, destacando además la presencia de Lev, aliado de Ellie durante la seginda parte del juego, y Abby, la rupturista aparición que tuvo la segunda parte de esta aplaudida obra.

El otro personaje imaginado por la artista fue J.J. el bebé de Dina que aparece en el tramo final del juego y que podrí ser un potencial personaje para nuevas entregas.

¿Tendrá una tercera parte la creación de Naughty Dog y consideraría un salto tan grande en cuanto a temporalidad o sólo quedará en un sueño? Esa es una pregunta que solo podrán responder Neil Druckmann y compañía, pero para la cuál al menos es útil esta aplaudida fantasía que circuló por las redes en las últimas horas.

Revisa acá el resultado de la animación: