El exclusivo de Sony anunció la representación de las protagonistas de The Last of Us en redes sociales y Naughty Dog agradeció el gesto con el exitoso título.

Uno de los juegos que abrió camino en PlayStation 5 fue Sackboy: A Big Adventure, dándole continuidad a lo propuesto en Little Big Planet y que tuvo una buena acogida por parte de los usuarios. Una aventura de plataformas que aumentó la acción de entregas anteriores y ahora busca potenciar esa propuesta con el ingreso de los skins de Ellie y Abby de The Last of Us Part II.

Luego de que los personajes de Ratchet & Clank: Rift Apart y los de Returnal tuvieran sus propias adaptaciones a la estética de Sackboy, es turno de TLOU II y este 26 de septiembre sus dos personajes principales estarán a disposición de los usuarios.

Se trata de Ellie, la niña inmune al virus que azota al mundo en The Last of Us y que en la secuela ya es una adolescente que debe emprender un largo viaje en busca de respuestas tras un traumático episodio, mientras que Abby, personaje debutante en la parte 2 y que termina enfrentada a Ellie por el nudo dramático propuesto por el videojuego, es el otro skin.

En el caso de Ellie, sus artículos de combate serán un arco y una flecha, mientras que Abby tendrá a disposición un martillo para ir superando los obstaculos de este videojuego.

Sackboy, desarrollado por Sumo Digital, fue lanzado el 12 de noviembre de 2020 y está disponible para PlayStation 5 en la PS Store.