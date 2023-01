¡Enorme noticia para The Last of Us! Se confirma segunda temporada de la serie de HBO

Con números históricos y un fandom que ha disfrutado a más no poder con el estreno de The Last of Us, que ya hay noticias para el futuro de la serie.

La producción de HBO que se estrenó el pasado 15 de enero y esta semana tendrá recién su tercer capítulo en la TV y HBO Max, confirmó que tendrá una segunda temporada llamada The Last of Us 2.

La serie, basada en el juego del mismo nombre, ha impresionado tanto a los fanáticos del videojuego como a quienes no lo conocían pero sí han disfrutado los primeros capítulos de la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Por lo mismo no es sorpresa que se confirme rápidamente su segundo ciclo.

La historia sigue a ambos en una travesía en un mundo post-apocalíptico en que un hongo infectó a gran parte de la población y los convirtió en una especie de zombies. Pero los monstruos no son el único problema, ya que los humanos en este mundo también tienen un lado malvado.

¿Cuándo sale la segunda temporada de The Last of Us?

Aún es muy pronto para una fecha para The Last of Us 2, ya que recién va en la primera temporada y llevan dos de nueve capítulos.

Lo que está claro es que este 2023 ya no saldrá y dependerá de los tiempos de la producción si podrá salir a finales del 2024 o para 2025.

El anuncio de The Last of Us 2:

¿Cuándo sale un nuevo capítulo de The Last of Us y dónde?

Este domingo 29 de enero desde las 23:00 horas de Chile sale el tercer capítulo de The Last of Us en HBO en simultáneo con HBO Max.

Revisa a continuación el tráiler de la serie, que tendrá una segunda temporada en fecha por confirmar.