The Last of Us Part II: Naughty Dog tardó dos años en hacer un solo nivel

The Last of Us Part II es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Naughty Dog, estudio que por largos años ha dado de las mejores exclusivas para todas las consolas de PlayStation, desde la 1 hasta lo que hemos visto en la 4.

El tiempo de trabajo en este videojuego fue bastante extenso para el estudio, consumiendo varios años laborales para dar con una obra inmensa, llena de detalles y con un nivel gráfico casi realista para la actual generación de consolas.

(ALERTA DE SPOILER: SI NO TERMINASTE TLOU2 TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO)

Evan Hill, diseñador de niveles de The Last of Us Part II, señaló en una entrevista con el canal de diseño de Mark Brown, Game Maker's Toolkit, el arduo trabajo que tuvieron como estudio para dar finalmente con la obra de PlayStation 4.

"El gran secreto del diseño de niveles de Naugty Dog es sólo reiteración y trabajo. Tenemos algunos fundamentos básicos, pero algunos niveles en el juego se rehicieron como 25 veces", declaró.

Además, dio una afirmación impactante en torno a solo un nivel del juego. Solo la etapa del museo donde controlamos a Ellie en un flashback con Joel tardó dos años en desarrollarse, siendo la que más trabajo necesitó para finalizar la obra.

El nivel recrea perfectamente un museo que sufrió el embate de tiempo, donde Ellie queda maravillada al ser un regalo de cumpleaños por parte de Joel.

El proyecto de Naughty Dog recibió de nota en Metacritic un tremendo 94, basándose en 107 críticas positivas y apenas ocho mixtas. La nota puesta por los jugadores es diametralmente opuesta, ya que apenas es de un 56 con 138.745 reseñas hasta ahora, siendo 70-509 positivas, 6.961 mixtas y 61.151 negativas.

