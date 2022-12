The Last of Us | Creadores revelan los desafíos de convertir el videojuego en la serie de HBO: "Nos inspiramos en las historias y personajes, y los llevamos más allá"

La cuenta regresiva para el estreno de la serie The Last of Us ya está en marcha y los responsables de la producción comienzan a promocionar el esperado estreno. Así fue que los creadores, Craig Mazin y Neil Druckman, se refirieron a los desafíos de convertir el videojuego en un drama postapocalíptico televisivo y principalmente identificaron qué diferencias hay entre ambas versiones.

La historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna.

Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

El popular título tiene una larga historia previa antes de llegar a convertirse en serie, desde que se estrenó en 2013 cosechando el éxito y generando una gran fanaticada. Posteriormente, debutó su secuela en 2020 obteniendo críticas divididas y separando las aguas. Eso hasta que se convirtió en el proyecto de HBO que debutará a principios de 2023.

The Last of Us | ¿Qué diferencias hay entre el videojuego y la serie?

En la conferencia de prensa realizada en Brasil, y a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , el creador de la serie y guionista de The Last of Us Craig Mazin comentó que "el mayor desafío fue considerar que el mayor atractivo del juego es la inmersión y darle al jugador la posibilidad de jugar a través de él".

"La televisión no es eso. La vemos, es una experiencia pasiva. Así que nos preguntamos qué partes de la historia eran fácilmente adaptables como un drama, y qué parte de la experiencia de jugar no eran necesariamente o deberían transformarse de una manera más seria para que sea una mejor experiencia para ver".

"En el pasado, las adaptaciones de videojuegos han dado una gran lucha porque intentan replicar la posibilidad de jugar, nosotros no lo hacemos. Lo que hacemos es que nos inspiramos en las historias y personajes que Neil creó y los llevamos más allá, mostramos más. Le damos a la gente una mayor experiencia para mirar en oposición a lo que es jugar", puntualizó el creativo.

Neil Druckman, creador del videojuego y ahora también guionista de la serie, resaltó que "lo más importante fueron las conversaciones tempranas que tuvimos sobre la filosofía que iba a tener esta adaptación. Qué eran las cosas esenciales que debían mantenerse. Hablamos de las temáticas, los mensajes de la historia, quiénes eran estos personajes y qué es lo genuino de sus relaciones".

"Y luego, cómo vamos más allá y lo adaptamos de un medio que tiene ciertas fortalezas y debilidades a otro medio que tiene diferentes fortalezas y debilidades, que puede generar distintos tipos de emociones, que a veces permanecen muy similares al otro, pero que también pueden desviarse de unas maneras interesantes y fascinantes. Eso es lo que nos llevó a hacer un programa realmente convincente", subrayó.

The Last of Us se estrena el próximo 15 de enero en HBO Max, estrenando un capítulo semanalmente.