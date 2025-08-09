Pablo Aránguiz cargó contra el arbitraje de Diego Flores en la goleada por 4-1 de Universidad de Chile ante Unión Española, resultado que mantiene al cuadro hispano en la zona de descenso, complicado para mantener la categoría.

Resulta que Aránguiz fue pintado con tarjeta amarilla sobre el final del duelo por reclamos, alcanzando la quinta cartulina. Así, el mediocampista queda suspendido para el próximo duelo y no podrá ser alternativa de Miguel Ramírez en un duelo clave ante Deportes Iquique.

“Me parece que los árbitros quieren tener un protagonismo que no deben tomar. Se supone que el capitán es el único que puede intercambiar palabras con ellos“, reclamó Aránguiz en conversación con As.

Pablo Aránguiz: era córner y los capitanes pueden dialogar…

Agregó que “en esa jugada yo le dije que a mí me parecía córner claro. Nosotros estábamos dentro de la cancha y él estaba a 20 ó 30 metros, y eso es lo que le recrimino. Le dije con muy buenas palabras: ‘te lo juro por mis hijos que es córner’, fue lo que le dije”.

Aránguiz reclama por la amarilla que le pusieron contra Universidad de Chile.

“Ellos mismos te dicen que el capitán es el único que puede acercarse a hablarles. Pero bueno, trataremos de llevar el vídeo o un audio como prueba, si es que está, para que no me confirmen la amarilla“, sentenció Pablo Aránguiz.

Con la derrota ante la U, Unión Española es penúltimo (15°) con apenas 13 puntos en 19 partidos. Supera sólo a Deportes Iquique (10 unidades) y Deportes Limache (14° con 14) se le puede escapar si derrota el lunes a Audax Italiano.

El próximo duelo de UE será precisamente contra Iquique este viernes 15 de agosto, por la fecha 20 de la Liga de Primera, en el estadio San Laura. Un duelo directo entre los dos equipos que por ahora bajan Primera B.