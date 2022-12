Pedro Pascal, ídolo y figura hollywoodense de origen chileno, se robó las miradas en medio de la ceremonia de entrega de The Game Awards, al gritar un ¡Viva Chile! en pleno escenario, reaccionando a una sugerente "solicitud" de parte de uno de los integrantes del público presenta.

El actor apareció en la ceremonia junto a Bella Ramsey, actriz con quien protagoniza la próxima serie de HBO The Last of Us, adaptación del juego con el mismo nombre que se estrena a mediados de enero.

La pareja tuvo su aparición para presentar la categoría Mejor Videojuego de Acción, que fue para Bayonetta 3.

Fue en ese momento en que desde el público emanó un "dame un hijo, Pascal".

Ante lo que el actor reaccionó sonriente y lanzó un rapidito "¡Viva Chile!", para luego cumplir con la tarea que le habían encomendado los responsables del evento.