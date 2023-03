The Last of Us termina su primer ciclo y revelan los primeros detalles de su segunda temporada

La serie de HBO "The Last of Us"estrenó el impactante final de su primera temporada, la cual contó con Joel y Ellie iniciando una nueva etapa en su lucha por sobrevivir al apocalipsis. Por lo mismo, muchos se preguntan qué se sabe de la segunda entrega y cuándo podría llegar a la pantalla.

La serie aún no tiene fecha de estreno para sus nuevos capítulos, sin embargo, por temas de filmación y edición, su regresó a la pantalla no será tan rápido como otras producciones. Rumores apuntan a que la segunda temporada podría llegar a finales del 2024 o incluso a comienzos del 2025.

¿Qué se sabe de la segunda temporada?

Los co-creadores de The Last of Us, Craig Mazin y Neil Druckmann, en una conferencia de prensa con reporteros, entregaron detalles de la nueva entrega.

El productor ejecutivo dijo que le daría al equipo de producción "honestamente, una sólida B+" en la temporada 1. "Pero mi objetivo es hacerlo mejor la próxima temporada, ahora que hemos aprendido algunas lecciones". ¿Primero de la lista? "De vez en cuando [en la temporada 1] se escucha un poco de 'Oh, es Canadá', cuando no queremos que sea Canadá".

Además, confirmaron que Bella Ramsey seguirá interpretando a Ellie en la nueva temporada. “Una de las cosas difíciles del proceso de casting es que invitamos a la gente a unirse a nosotros en este proceso, y sabemos todo y nadie más sabe nada, excepto lo que saben, que es el juego”, dijo Mazin.

“Sabemos lo que vamos a hacer en términos de vestuario, maquillaje y cabello, pero lo más importante es que también conocemos el espíritu y el alma del actor”.

Luego añadió Druckmann: "Cuando hicimos el juego, sentí que éramos increíblemente afortunados. Fue como atrapar un rayo en la botella que encontramos a Ashley Johnson y no puedo imaginar que esa versión de Ellie sea otra persona. Y luego, de alguna manera, volvimos a atrapar un rayo en la botella con Bella”.