Pedro Pascal es el chileno del momento y no solo en este lado del mundo, sino en todo Hollywood gracias a sus últimos grandes éxitos en la pantalla como The Mandalorian y The Last of Us.

Con un carisma notable que lo ha llevado a cuanto programa hay en Estados Unidos, hoy todo lo que hace se viraliza e incluso la bebida que toma en Starbucks.

Hace unos días un video de TikTok dio cuenta de que Pedro se toma café sextuple, o sea con 6 shots de café. Bastante si se considera que son casi 600 mg de cafeína en un solo vasito.

La situación se ha masificado con varios comentarios divertidos en redes sociales, apelando a la fuerza del actor para tomar casi 5 tazas de café en esta bebida que además toma con hielo; o de plano preocupados por los riñones del actor.

Y una de las reacciones más graciosas fue la que hizo el tiktoker chileno Nicolas Cruces, que en sus videos acostumbra a probar diferentes alimentos de dudosa procedencia.

Ahora el influencer se atrevió a probar en la cadena de café la bebida de Pedro Pascal con los seis shots y sin azúcar, causando su sorpresa pero también una buena nota a pesar del sabor:

"Obviamente no esperaba que fuera bueno. Es extremadamente amargo. Me deja la boca con esa sensación de tan amargo que se te duerme. Yo creo que Pedro Pascal es inmune al cordicep (virus de The Last of Us) al tomarse esto".

Revisa el video a continuación:

Ya bebiéndolo con azúcar, la reacción de Nico cambió harto: "Es bastante refrescante, está mucho más dulce. Estoy transpirando un poco sí...".

Con un valor de 4 mil pesos en Estados Unidos, ya se reveló que al menos se siente bastante fuerte la bebida favorita de Pascal aunque con azúcar es más pasable.

Esta semana el DailyMail subió un nuevo video con Pascal en la calle tomando café, donde le preguntaron qué estaba tomando y el actor se hizo el gracioso a través de lo que se ha viralizado, y dijo que tomaba 12 shots; algo que ni sus personajes en el streaming podrían soportar por supuesto.