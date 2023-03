En el marco de la promoción de “The Mandalorian” el actor que interpreta a Din Djarin, Pedro Pascal, se enfrentó contra el creador de la serie, Jon Favreau, en una Snack Wars, un programa de LADbible, en dónde los snacks chilenos y estadounidenses compiten por ser el mejor.

Se disfrutó de la comida típica chilena

En este video de ocho minutos pudimos ver al actor chileno Pedro Pascal recordar diferentes comidas chilenas que le recordaban a sus raíces.

La primera batalla fue entre el Super 8 y los Reese’s, aquí finalmente Pascal se decidió por el segundo, al igual que Jon Favreau.

Otra de las batallas comparó un cuarto de libra con queso del Mcdonalds con empanadas de pino, claramente las empanadas resultaron ganadoras y el chileno incluso pidió que se le llevara una de estas a su pieza.

Continuando con demás comidas pudimos ver cómo distintas comidas chilenas resultaban ganadoras como por ejemplo los chilenitos en dónde él actor que también participa de The Last of Us en HBO Max explicó que el manjar era similar al Dulce de leche de Argentina, pero que es distinto.

Además explicó que el manjar se puede comer como dulce en el desayuno y once destacando que “los dulces son diabólicos en Chile, especialmente cuando se trata de manjar. Lo puedes comer al desayuno, con tostadas, en todo tipo de postres y tortas”.

Finalmente lo que cerró esta “batalla” y dió a Chile como ganador fue una marraqueta con palta contra un sándwich de mantequilla de maní con mermelada, donde Pascal se mostró sorprendido al saber que era palta, aunque la productora dijo “aguacate” el actor fue enfático al recalcar que era palta.

Aunque Favreau destacó que el sándwich le recordaba a su infancia, se quedó con el pan con palta lo que finalmente coronó ganador a Chile en esta batalla.

Puedes revisar el video completo a continuación: