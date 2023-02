Solo quedan horas para que se estrene la tercera temporada de The Mandalorian. Una producción que han estado esperando los fans del universo Star Wars, por fin podrá verse por pantalla a través de streaming. Lee la siguiente nota y entérate de todos los detalles que necesitas saber.

¿A qué hora se estrena la tercera temporada de The Mandalorian?

El primer capítulo de la tercera temporada de The Mandalorian se pondrá disponible en el sitio streaming Disney+ el próximo miércoles 1 de marzo. El horario de Latinoamérica es el siguiente.

- 2:00 AM - México y Centroamérica excepto Panamá

- 3:00 AM - Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

- 4:00 AM - Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

- 5:00 AM - Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.

¿Cuál es la sinopsis oficial de la tercera temporada de The Mandalorian?

La sinopsis oficial señala lo siguiente.

"Los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Una vez que fue un cazarrecompensas solitario, Din Djarin se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos."

Claramente lo recomendable es que vean las dos temporadas anteriores y luego poder disfrutar la tercera entrega de The Mandalorian, incluso The Book of Boba Fett ya que los últimos capítulos dan a conocer eventos importantes relacionados con Din Djarin y Grogu.

Sin duda será una serie que disfrutarás mucho.

¿Cuál es el elenco de la tercera temporada de The Mandalorian?

El reparto es el siguiente.

Pedro Pascal

Katee Sackhoff

Carl Weathers

Amy Sedaris

Emily Swallow

Giancarlo Esposito

Respecto a su equipo creativo, podemos mencionar los directores de los ochos capítulos de la serie, Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey y Bryce Dallas Howard.

No te pierdas este estreno que estará de lujo. Si no sabes cómo adquirir una cuenta, haz clic aquí.