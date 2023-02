Horario y dónde ver The Last of Us con el séptimo capítulo de la serie

Un golpe a los corazones de todos los fanáticos ha logrado cada domingo The Last of Us, la actual serie de HBO y que sacada de los videojuedos del mismo nombre, ha cosechado un sorprendente éxito en la TV y streaming.

La historia que sigue a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) llegó a su sexto episodio la semana pasada y este fin de semana se estrenará el séptimo capítulo en la pantalla.

La histora post-apocalípctica y donde una serie de monstruos, ya sea infectados o no; complican a los protagonistas en una travesía por este nuevo mundo.

Sin caer en los spoilers, The Last of Us a sorprendido cada semana con historias que emocionan a los fans y personajes que han quedado para el recuerdo.

¿A qué hora se estrena The Last of Us?

El séptimo episodio de The Last of Us llega este domingo 26 de febrero a partir de las 23:00 horas de Chile, mientras que estos son los horarios según el país en Latinoamérica:

20:00 horas - México, Guatemala, Honduras.

21:00 horas - Perú, Colombia, Panamá, Ecuador.

22:00 horas - Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico.

23:00 horas - Paraguay, Chile , Argentina, Uruguay: 11:00 pm.

02:00 horas - España (lunes 27 de febrero).

¿Dónde ver The Last of Us?

La serie está disponible por streaming en la plataforma HBO Max, y también puedes ver el capítulo estreno todos los domingos en televisión por HBO.

¿Cuántos capítulos quedan de The Last of Us?

En total son 9 episodios esta primera temporada, mientras que ya está confirmada la segunda temporada de la serie.

Luego del estreno del capítulo 7, quedarán solo dos episodios para el gran final de esta temporada. En cuanto al segundo ciclo, aún no hay fecha pero se espera que tarde más de un año en llegar a HBO y HBO Max.