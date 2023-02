La noche de este 4 de febrero Pedro Pascal debutó como anfitrión en el programa de comedia Saturday Night Live (SNL) , el actor es uno de los más populares del momento por su papel de Joel en la serie de HBO The Last of Us y el mandaloriano en The Mandalorian participó en distintos sketchs durante la noche, lo que fue altamente comentado por los chilenos a través de redes sociales.

Así el chileno, hizo referencias a su familia en Chile y en uno de sus sketchs hizo referencia al programa de comedia chileno Jappening con Ja.

Así fue su paso por SNL

Pascal es uno de los actores más populares del momento es por esto que no sorprende que haya sido invitado a uno de los más grandes programas de la televisión estadounidense y es que fue anfitrión de Saturday Night Live (SNL) el programa de comedia más popular de Estados Unidos.

El actor se presentó con una camisa morada y hablando solo durante el inicio del programa en dónde contó sobre varios capítulos de su vida, acerca de su fama y además contó sobre su familia y cercanos chilenos.

Es más, Pascal se burló de sus primos chilenos en dónde manifestó que estaban tan orgullosos de él que le daban su información personal a cualquier persona.

“Nací en Chile y mis 34 primos siguen ahí y están muy orgullosos de mí”, comenzó “Sé que están orgullosos porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza. Lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su matrimonio o si les puedo cantar feliz cumpleaños o sí Baby Yoda es desagradable en la vida real. Así que les digo: ‘No, no y su nombre es Grogu”

Un poco nervioso y emocionado, el chileno comentó que era increíble estar en el programa y destacó que “Como dije, nací en Chile y nueve meses después mis padres huyeron de Pinochet y me trajeron a mí y mi hermana a los Estados Unidos”, mencionó. “Ellos fueron muy valientes y de no ser por ellos no estaría en este hermoso país y ciertamente no estaría aquí junto a ustedes esta noche”.

Aún nervioso Pascal le mandó un mensaje en español a sus familiares chilenos “Te amo, te extraño y deja de dar mi información personal”, para después traducirlo para los presentes en el estudio.

En su participación fue parte de una serie de sketches siendo el más comentado una parodia a The Last of Us pero en versión Mario Kart, en el cual encarnó a Super Mario en un tráiler de lo que sería una película inspirada en el videojuego pero en versión postapocalíptica.

Además, en otro de sus sketches el actor interpretó a un hombre que despierta en un hospital después de un coma, lo que recordó a los chilenos a un sketch de Jappening con Já llamado “El operado” en el que el enfermo se terminaba cayendo de la camilla.

Asimismo el actor participó en un Sketch con su amiga Sarah Paulson, quién estuvo invitada al programa, con un número de humor en una clase y además en una rutina de una madre latina, igualmente participó de los clásicos videos comerciales falsos que realiza SNL.

Durante su paso pudimos ver varias veces a Pedro Pascal reírse en medio de las rutinas, saliendo del personaje que estaba caracterizando.

Finalmente al término del programa Pascal salió a despedirse, con Chris Martin y Sarah Paulson, y para sorpresa de todos salió vestido con una polera negra con un puño con la bandera del país y el nombre de Chile, ahí agradeció a todos los presentes y despidió el programa.