El drama de Alexis Sánchez con el Udinese parece no tener fin, y ahora suma un nuevo capítulo que parece sentenciar la postura del equipo italiano con el delantero chileno que se encuentra en semanas decisivas para definir donde jugará la próxima temporada.

Y es que a pesar de que el goleador chileno quiere continuar en Europa, su regreso al club italiano en 2024 no ha sido el esperado. Con contrato hasta 2026, no ha podido consolidarse, no registra goles ni asistencias y, según trascendió, no estaría en los planes del entrenador Kosta Runjaic para la nueva campaña que está por comenzar.

La situación parecía abrirle una oportunidad cuando los delanteros titulares Lorenzo Luca y Florian Thauvin dejaron oficialmente el equipo para fichar por el Napoli y el Lens respectivamente.

Los delanteros que tiene en la mira el Udinese

Sin embargo, aunque Alexis sonó como la opción natural para ocupar alguno de estos lugares en la oncena titular, se reveló que la dirigencia busca a otros jugadores para reforzar la delantera.

El jugador sueco de 27 años, Jesper Karlsson, es el delantero que el equipo italiano busca fichar. Actualmente, milita en el Lecce en donde se encuentra a préstamo desde el Bologna, club al que llegó el 2023.

Karlsson actualmente milita en el Bologna.

El segundo jugador por el que iría el club, según el medio italiano Mondo Udinese es Lorenzo Insigne. El delantero de 34 años se encuentra jugando en el Toronto FC de la MLS y estaría en búsqueda de nuevos rumbos.

Insigne tuvo una destacada carrera en Italia y ahora milita en la MLS.

“Debemos avanzar; tenemos un mes de mercado de fichajes y no queremos estar desprevenidos. Estamos evaluando a varios jugadores tras haber cerrado ya algunos buenos fichajes. Estamos acelerando nuestros planes para estar listos para la temporada”, comentó el director deportivo Gokhan Inler.

Aunque Alexis sigue disponible para la titularidad en el equipo, es claro que no es parte de los planes que tiene el entrenador y lo quiere el tocopillano es sumar minutos en Europa, por este motivo aparecen otros posibles destinos en su horizonte, entre ellos el Fenerbahçe.