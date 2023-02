¿Cuántos capítulos quedan? The Last of Us estrenó su sexto episodio

Pareciera que la serie mejora con cada capítulo, pues muchos fanáticos y fanáticas quedaron con la boca abierta tras ver el episodio 6 de The Lasto f Us, en donde se mostró como la relación entre los protagonistas se ha fortalecido a través del tiempo. Ahora, nos queda el episodio 7 de esta primera entrega. Si no sabes cuántos episodios quedan de temporada 1, te lo contamos en el siguiente título.

¿Cuántos capítulos quedan de la serie The Last of Us?

La primera temporada de la serie The Last of Us tiene 9 episodios, por tanto, si ya se acerca el estreno del capítulo 7, entonces solo quedarían 2 para el término de la entrega. Pero no se preocupen queridos fanáticos y fanáticas, puesto que, habrá segunda entrega de la serie.

“Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la segunda temporada”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación y directora de series dramáticas y películas de HBO, a través de un comunicado oficial.

Además, su guionista también confirmó la noticia. "La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a adentrarme (en la historia)", dijo Craig Mazin.

¿Cuándo se estrena el episodio siete de The Last of Us?

Si eres de Latinoamérica (o de Estados Unidos), te informamos cuáles son los respectivos horarios para ver el capítulo 7 de The Last of Us. Eso sí, ten en cuenta que hacen referencia al domingo 26 de febrero de 2023.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00-8:00 p.m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8.00-9:00 p.m.

Estados Unidos (costa este), Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 09.00-10:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay: 10.00-11:00 p.m.

La serie es trasmitida por HBO Max.