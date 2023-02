Luego de que se estrenara de manera anticipada el capítulo 5 de The Last of Us, conoce a continuación cuándo se estrena el capítulo 6 de la serie en TV y streaming.

Horario y dónde ver The Last of Us y su sexto capítulo por TV o streaming

La semana anterior el capítulo 5 de The Last of Us se estrenó el viernes 10 de febrero debido al Super Bowl LVII que se realizó el domingo 12 de febrero en Estados Unidos. Ahora la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey vuelve a su horario habitual con el estreno de sus episodios los días domingo.

¿A qué hora y dónde ver el capítulo 6 de The Last of Us?

La serie que es todo un éxito para la cadena televisiva retorna a su horario habitual con el estreno de su capítulo 6 que se estrenará este domingo 19 de febrero en la plataforma de streaming de HBO Max y en el canal de cable HBO

En cuanto al horario para Chile el nuevo episodio se estrenará a las 23:00 horas, hora desde la que seencontrará disponible en el streaming, de igual forma puedes revisar el horario de estreno para los países de Latinoamérica a continuación:

México, Guatemala, Honduras y El Salvador: 20:00 horas.

20:00 horas. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 21:00 horas.

21:00 horas. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 22:00 pm.

22:00 pm. Paraguay, Chile , Argentina y Uruguay: 23:00 pm.

¿Cuántos capítulos quedan por estrenarse?

The Last of Us contará con un total de 9 episodios, los que se estrenan semanalmente. Con el estreno del sexto capítulo este domingo, solo quedarían un total de tres episodios por estrenarse, los que se estrenan en los siguientes días:

Capítulo 7: 26 de febrero.

26 de febrero. Capítulo 8 : 5 de marzo.

: 5 de marzo. Capítulo 9: 12 de marzo.

Es importante mencionar que debido al éxito que ha tenido la serie, la cadena televisiva ya confirmó la segunda temporada de la serie, de la que aún no se sabe mucha información.