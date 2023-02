¿Morirá Joel en The Last of Us? Esto pasó con el personaje de Pedro Pascal en el videojuego

The Last of Us se ha convertido en la serie del momento, con tan solo tres capítulos al aire, la ficción de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se ha convertido en una de las producciones más comentadas de lo que va del año.

La producción se basa en el videojuego del mismo nombre estrenado el 2013, por lo mismo, hay muchas situaciones que los fans ya conocen y se pueden predecir a medida que avance el capítulo. Sin embargo, como ya quedó demostrado en los tres primeros episodios, también se realizaron algunos cambios en la historia, por lo que el futuro de los personajes no está sellado.

¿Muere Joe en el juego The Last of Us?

El personaje de Pedro Pascal es uno de los favoritos de la serie recién estrenada, por lo mismo, muchos se preguntan qué ocurrió con el sobreviviente en el juego y si su destino se repetirá en pantalla.

¡ATENCIÓN! SPOILERS DEL VIDEOJUEGO THE LAST OF US A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO ESTÁS AL TANTO DE LO QUE OCURRE, TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

El juego sigue a Joel y Ellie en un mundo post apocalíptico mientras recorren Estados Unidos para buscar una cura para el hongo viral que transforma a los humanos en muertos vivientes. Ellie es inmune al virus, por lo que la cura podría estar en ella.

En el primer volumen del juego, ambos personajes sobreviven luego de una serie de complejos sucesos que amenazan sus vidas. Sin embargo, la segunda parte cambia para siempre la historia.

The Last of Us, Part II ocurre cinco años después del primer juego y comienza con Joel y su hermano Tommy salvando a Abby, una extraña, de una horda de infectados.

Luego de que una tormenta de nieve los afecta, deben pasar la noche con Abby y sus amigos. Inicialmente, todo va bien, pero la situación toma un giro inesperado cuando Joel se presenta. Tras esto, Abby le dispara a Joel en la pierna.

Esto debido a un hecho que ocurrió durante el primer volumen, luego de que Joel y Ellie logran llegar con los Luciérnagas, pero al llegar al lugar se enteran de que los médicos planean matar a Ellie, para crear el antídoto, ya que necesitan extirpar parte de su cerebro para realizarlo. Debido a esto, Joel decide matar a todos las Luciérnagas que se le cruzan.

Abby era miembro del grupo y su padre era parte del grupo médico asesinado por Joel. En su sed de venganza, la mujer decide asesinar a golpes a Joel con un palo de golf en presencia de Ellie, quien queda devastada.

Ellie visita la tumba de Joel y su búsqueda de vengaza será gran parte de la nueva historia del videojuego.