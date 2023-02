¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de The Last of Us? La primera temporada está por terminar

The Last of Us regresa a su horario habitual tras sufrir una pequeña modificación en su programación debido al Super Bowl LVII. Este domingo nuevamente un nuevo episodio llegará a la pantalla de HBO y HBO Max, con una nueva aventura de Ellie y Joel.

La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, ya que está a pocos capítulos de finalizar su exitosa primera temporada, la cual ya fue renovada debido a los buenos resultados de la producción.

¿A qué hora se estrena el sexto capítulo de The Last of Us?

El nuevo capítulo de la serie llegará a la plataforma de HBO Max y a la pantalla de HBO en su horario habitual, es decir, el próximo domingo 19 de febrero.

Revisa el horario por país a continuación

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8.00 pm

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

Revisa el tráiler del nuevo capítulo a continuación

¿Qué pasó en el quinto capítulo?

Tras un breve enfrentamiento, Joel y Ellie hicieron una tregua con Henry y Sam, quienes les proponen escapar utilizando los túneles subterráneos.

Henry le revela a Joel que el motivo por el que Kathleen lo busca incansablemente se debe a que él es el responsable de la muerte de su hermano, ya que necesitaba los medicamentos de Sam para tratar su leucemia.

Mientras escapaban, Kathleen y su grupo, finalmente los descubren, pero no están solos. Sin esperarlo, una horda de infectados salen desde el suelo y los ataca. Esto causa que muerdan a Sam y se lo confiesa a Ellie, quien trata de curarlo con su sangre, pero sin los resultados que espera.

A la mañana siguiente, Sam infectado ataca a Ellie, por lo que Henry debe dispararle para que se detenga. Al darse cuenta de lo que hizo, se suicida. Ellie y Joel entierran a los hermanos y continúan su camino.