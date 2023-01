La serie de The Last of Us se estrenó el pasado domingo en HBO y HBO Max, ahora la serie protagonizada por Pedro Pascal rompió un récord en la cadena televisiva.

¡Y solo lleva un capítulo! The Last of Us rompe increíble récord en la historia de HBO

The Last of Us se estrenó en HBO y HBO Max el pasado 15 de enero, la serie que adapta el exitoso y popular videojuego de Naughty Dog era uno de los estrenos más esperados del año debido a que los fanáticos estaban deseosos de ver si la serie sería una adaptación digna a la historia del videojuego, lo que finalmente sí sucedió y los jugadores quedaron bastante satisfechos con el debut del primer episodio.

Rompe increíble récord de HBO

Catalogada como una de las mejores adaptaciones de un videojuego, The Last of Us no solo colapsó la plataforma de HBO Max, sino que además rompió un récord de audiencia en HBO Estados Unidos.

La serie que tiene de protagonista a Pedro Pascal es el mejor estreno de HBO desde el 2010, que es el año en que se estrenó Boardwalk Empire ya que esta serie obtuvo 4,81 millones de espectadores en la emisión en la TV de pago, The Last of Us en cambio estuvo a punto de quitarle el título ya que obtuvo 4,7 millones de televidentes en la noche de estreno de su primer episodio.

Es importante destacar que esta cifra no aglutina a todos los usuarios de HBO y HBO Max dentro y fuera de Estados Unidos, ya que aún falta que se den a conocer esos datos.

Por el momento, la serie ha obtenido una puntuación de 9.4/ 10 en IMDb, 8.4/ 10 en Filmaffinity y cuenta con 99% de aprobación de parte de los críticos y de 96% de parte la audiencia en el sitio web de RottenTomatoes, una de las páginas más importantes para la calificación de películas y series.

Hay que señalar que el próximo capítulo se estrena el domingo 22 de enero en HBO y HBO Max a las 23:00 horas de Chile.