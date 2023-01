¡¿Existe?! Cordyceps: Este es el hongo que devastó el mundo de The Last of Us

The Last of Us, la nueva serie de HBO Max, tuvo un auspicioso debut este domingo, pero de paso cosechó algunas dudas sobre nuestra propia realidad. Dada la particular escena que abre la trama, en que científicos proyectan la pandemia, bien puede dejar pensando a los espectadores sobre si existe realmente el hongo que causa la pandemia de la ficción. Y la respuesta es sí.

¿Qué es el Cordyceps y para qué sirve?

Las especies de Cordyceps son un tipo de hongo parásito, conocidos como entomopatógenos por ser capaces de apoderarse de los organismos de insectos y otros artrópodos, incluso de otros hongos.

Su forma de alimentación es la que sin duda inspiró los eventos de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey: sus esporas infectan a los insectos apagando poco a poco su vida, para luego emerger con la forma usualmente atribuida a los hongos desde sus exoesqueletos vacíos, con el fin de propagar su simiente e iniciar un nuevo ciclo.

El asunto es que en este proceso también pueden alterar la conducta de su anfitrión, y de ahí que se habla sobre la posibilidad de crear "insectos zombies".

Uno de los comportamientos que usualmente provoca en los insectos es que escalen hasta lugares altos para matarlos allí, para luego florecer en un espacio en que pueda provocar una mayor diseminación de sus esporas gracias al viento.

El hongo pueden entrar en los humanos, pero no existen datos conocidos sobre los mismos efectos devastadores que provoca en los insectos.

Por otro lado, el Cordyceps (Cordyceps sinensis), apodado como hongo de la oruga china, se usa de forma general en la medicina china tradicional para el tratamiento de los pacientes con nefropatía crónica, según indican desde la ONG Cochrane.

De hecho, administrados como agregado a la medicación occidental convencional pueden ser beneficiosos para mejorar la función renal y tratar algunas complicaciones.

Por otro lado, existe una especie conocida como Tolypocladium inflatum, que produce una sustancia llamada ciclosporina, utilizada en trasplantes de órganos como inmunosupresor para evitar problemas de rechazo.

Otras especies generan cordicepina, la potencial base para desarrollar nuevos fármacos antivirales y anticancerígenos.

La amenaza en The Last of Us

En el prólogo de The Last of Us, ambientado en 1968, el Dr. Neuman (John Hannah) explica cómo el hongo infecta a las hormigas. Esto para luego advertir que si el mundo se calienta debido al cambio climático, Cordyceps podría evolucionar y apuntar a la humanidad.

Dicho y hecho en la trama de la ficción. Pero el creador de la producción Craig Mazin, estableció que "es real en la medida en que todo lo que dice que hacen los hongos, (de verdad) lo hacen".

"Actualmente lo hacen y lo han estado haciendo desde siempre. Hay algunos documentales notables que puedes ver, que son bastante aterradores", añadió Mazin en diálogo con THR.

"Ahora su advertencia: ¿Y si evolucionan y entran en nosotros? Desde un punto de vista puramente científico, ¿Nos harían exactamente lo que le hacen a las hormigas? No lo creo. Lo dudo", admitió el showrunner.

Para aclarar la intención de esa escena en particular, Mazin estableció que "lo que le dije a John (Hannah) fue: 'Lo que estamos haciendo en esta escena es decirle a la gente que esto siempre ha existido'".