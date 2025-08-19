Esta semana vuelven los partidos por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con los duelos de vuelta. Es en ese contexto donde se conoció qué encuentro va completamente gratis por las pantallas de CHV y ojo, porque hay un chileno en él.

Así es, porque si bien los representantes nacionales, Colo Colo y Universidad de Chile, quedaron tempranamente eliminados, todavía hay once jugadores nacionales en carrera por el título principal de la CONMEBOL, es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de este partidazo.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por CHV

Se trata del encuentro que este jueves animan en el Mâs Monumental de Buenos Aires, los conjuntos de River Plate de Paulo Díaz y Libertad de Paraguay, llave que se encuentra igualada tras el 0-0 conseguido en el duelo de ida.

El duelo entre River Plate y Libertad se juega este jueves 21 de agosto a partir de las 20:30 horas de Chile en el Mâs Monumental de Buenos Aires.

¿Dónde ver River vs. Libertad? Todas las señales EN VIVO

Junto a la señal de CHV por TV, hay otras señales que transmite en vivo el duelo por octavos de final, estas son ESPN Premium por TV, además de las señales de streaming de Disney+ en su plan Premium y sin costo en Chilevisión web, la página de Youtube de Chilevisión y la plataforma, Pluto TV.

CHV por cable

VTR: 21 (SD) – 711 (HD)

DirecTV: 151 (SD) -1151 (HD)

Movistar: 121 (SD) – 811 (HD)

Claro: 55 (SD) – 555 (HD)

Zapping: 21 (HD)

TuVes HD: 57 (HD)

Entel: 66 (HD)

Mundo: 15 (SD) – 515 (HD)

GTD/Telsur: 21 (SD) – 27 (HD)

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)