¡Es oficial! El partido por octavos de final de la Copa Libertadores que va gratis por CHV

Finalmente, se conoció el partido de los octavos de final de Copa Libertadores que va completamente gratis por CHV.

Por Franco Abatte

Conoce el partido de Copa Libertadores que va gratis esta semana por CHV.
Conoce el partido de Copa Libertadores que va gratis esta semana por CHV.

Esta semana vuelven los partidos por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con los duelos de vuelta. Es en ese contexto donde se conoció qué encuentro va completamente gratis por las pantallas de CHV y ojo, porque hay un chileno en él.

Así es, porque si bien los representantes nacionales, Colo Colo y Universidad de Chile, quedaron tempranamente eliminados, todavía hay once jugadores nacionales en carrera por el título principal de la CONMEBOL, es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de este partidazo.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por CHV

Se trata del encuentro que este jueves animan en el Mâs Monumental de Buenos Aires, los conjuntos de River Plate de Paulo Díaz y Libertad de Paraguay, llave que se encuentra igualada tras el 0-0 conseguido en el duelo de ida.

Paulo Díaz se consagra como figura en empate de River por Libertadores: “Jugó por él y por…”

ver también

Paulo Díaz se consagra como figura en empate de River por Libertadores: “Jugó por él y por…”

El duelo entre River Plate y Libertad se juega este jueves 21 de agosto a partir de las 20:30 horas de Chile en el Mâs Monumental de Buenos Aires.

¿Dónde ver River vs. Libertad? Todas las señales EN VIVO

Junto a la señal de CHV por TV, hay otras señales que transmite en vivo el duelo por octavos de final, estas son ESPN Premium por TV, además de las señales de streaming de Disney+ en su plan Premium y sin costo en Chilevisión web, la página de Youtube de Chilevisión y la plataforma, Pluto TV.

CHV por cable
VTR: 21 (SD) – 711 (HD)
DirecTV: 151 (SD) -1151 (HD)
Movistar: 121 (SD) – 811 (HD)
Claro: 55 (SD) – 555 (HD)
Zapping: 21 (HD)
TuVes HD: 57 (HD)
Entel: 66 (HD)
Mundo: 15 (SD) – 515 (HD)
GTD/Telsur: 21 (SD) – 27 (HD)

Publicidad

ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)*
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)

Paulo Díaz y River buscan los cuartos de Copa Libertadores este jueves y lo puedes ver en CHV. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

