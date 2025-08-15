Está de vuelta. Luego de superar molestias en su rodilla izquierda, el defensor chileno Paulo Díaz volvió a ser titular en River Plate, que logró rescatar un empate sin goles en su visita a Libertad, en Paraguay, por la ida de los octavos de final en Copa Libertadores.

Ante las dramáticas lesiones que sufrieron Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, y pese a que el oriundo de Santa Cruz no estaba al 100 por ciento físicamente, el técnico Marcelo Gallardo necesitaba de su presencia en cancha, y el juego le dio la razón.

Paulo Díaz fue uno de los mejores valores que tuvo River en el empate con Libertad, junto con su arquero Franco Armani, y así lo reflejó la prensa argentina quien no dudó en ponerlo en el podio de los futbolistas más destacados del duelo por Copa Libertadores.

Elogios en Argentina a Paulo Díaz en su vuelta a River

Tomamos como primer caso al diario deportivo Olé, quien le puso al chileno una nota 7 sobre 10. Para explicar su dictamen, la publicación indica que “fue firme en la marca, preciso en la salida y muy bien para anticipar en la mitad de la cancha. Un bastión en la última línea para sostener atrás“.

Por su parte, la cadena TyC Sports le puso un punto menos, es decir un 6, y para justificarlo, dijeron sobre Díaz que “no tuvo demasiadas complicaciones el chileno, correcto en la marca, aunque mal para iniciar jugadas, con pelotazos malos o pases erráticos. Controló sin inconvenientes los emprendimientos de algún osado jugador paraguayo en todo el partido”.

Finalmente, el sitio de referencia sobre la actualidad de River que es La Página Millonaria, también le puso un 6 y manifestó que “intentó hacer progresar al equipo desde el fondo pero casi todos sus pelotazos terminaron en la nada misma“.

“En defensa jugó por él y por un Boselli bastante nervioso. Nuevamente completó un partido aceptable, más allá de lo poco que ofreció el equipo en general”, fue la evaluación del medio partidario sobre nuestro compatriota.

Los números del chileno en la temporada 2025

Entre los torneos locales, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, Paulo Díaz disputó con River Plate este año un total de 1.759 minutos en cancha durante 21 juegos en los que registra dos goles y una asistencia, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar el “Millonario”?

Por la quinta jornada del torneo de Clausura 2025 en Argentina, el cuadro del defensor chileno verá acción este domingo 17 de agosto, cuando reciba en el Estadio Monumental de Buenos Aires a Godoy Cruz, a partir de las 17:30 horas.