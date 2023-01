The Last of Us llega con misterios y muertes: Explicación y qué pasó en el primer capítulo

Expectativas cumplidas y una historia que atrapa desde el primer momento fue lo que presentó en su capítulo número uno The Last of Us.

La ficción post-apocalíptica y basada en el exitoso videojuego del mismo nombre de la compañía Naughty Doy, llegó este domingo a HBO con un capítulo increíble y de larga duración.

Pedro Pascal, quien personifica a Joel, es el protagonista de esta serie que vivió momentos de alta tensión que seguro disfrutaron los fans del juego como también los primeros en adentrarse a esta historia.

Explicación: ¿Qué pasó en el primer capítulo de The Last of Us?

La serie inició con un programa de TV en el que estaban invitados científicos en 1968, debatiendo sobre la posibilidad de una pandemia viral o lo que te adelantan de un principio, es una que se provenga de los hongos; adelantando lo nefasto que sería para la humanidad.

Luego saltamos hasta el 2003 en Austin, Texas para conocer a Joel (Pedro Pascal), su hermano Tommy (Gabriel Luna) y su hija Sarah (Nico Parker). En los ojos de esta niña (momento sacado de los videojuegos), vemos cómo la ciudad donde viven de a poco presenta problemas y un comportamiento extraño de la gente.

Con la amable abuelita que era su vecina convirtiéndose en un ser peligroso y asesino se da el primer vistazo a los monstruos de la serie y de la que junto a Joel y Tommy, Sarah escapa. Pero todo acaba mal cuando un militar les dispara y le da muerte a la hija del protagonista.

Punto clave en la historia de Joel y al que vemos 20 años después, en 2023, viviendo en una era post-apocalíptica en el que contrabandea junto a su pareja Tess (Anna Torv).

Pero aquí no son estos zombies los antagonistas sino el mundo en el que viven, con una organización militar (FEDRA) que controla el país con una forma muy dictatorial e incluso con asesinatos a quiénes no cumplen las reglas.

Aquí la ficción también presenta a las Luciérnagas, un grupo de rebeldes que busca combatir a FEDRA y también sobrevivir en este mundo. Ellos presentan a Ellie (Bella Ramsey) una niña de 14 años bastante dura y a la que buscan proteger por una misteriosa razón.

En este año lo que motiva a Joel es reencontrarse con Tommy, quien también ha sobrevivido pero lleva desaparecido tres semanas. Con tal de volver a ver a su hermano, el personaje de Pedro Pascal se organiza para armar un vehículo que lo lleve a buscarlo.

En este camino se encuentra con Ellie y la misión de llevarla al grupo de Luciérnagas fuera de la ciudad, a cambio de un auto que lo lleve a encontrar a Tommy. Cuando escapaban las cosas no salen bien y un militar los encuentra, pero Ellie lo ataca para evitar que viera lo que ocultaba.

Y es que como se explica al final, esta niña fue infectada hace tres semanas por este virus, pero aún no se convierte.

Situación que llevará a Joel a proteger y llevar por el país a Ellie, historia conocida en el videojuego pero que iremos viendo de a poco al correr los episodios de The Last of Us.

Lo que viene en The Last of Us

Joel cuidando a Ellie, nuevos personajes y enemigos es lo que viene en los siguientes episodios y donde ya se reveló el trailer del segundo capítulo. La fecha de estreno es el próximo domingo 22 de enero a las 23:00 horas de Chile por HBO y HBO Max.

Revisa el trailer de The Last of Us, episodio 2: