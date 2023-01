Este domingo se estrena a las 23:00 horas la serie The Last of Us en HBO y HBO Max, conoce a continuación cómo se contagian los personajes y por qué Ellie es inmune.

The Last of Us: ¿Cómo se contagian los personajes y por qué Ellie es inmune?

La serie basada en el juego homónimo de Naughty Dogs, The Last of Us, se estrena este domingo 15 de enero en HBO y HBO Max, que se estrenará semanalmente todos los domingos.

La serie contará con 9 episodios que tendrán una duración media entre 50 minutos a 1 hora o más y que contará la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en el mundo post-apocalíptico que deben cruzar Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir al virus que enferma y convierte en monstruos a quienes se contagian.

¿Cómo se contagian los personajes? ¿Por qué Ellie es inmune?

En un mundo post-apocalíptico, que se posiciona veinte años después de la destrucción de la civilización moderna por el virus de Cordyceps, Joel es un sobreviviente que se convierte en contrabandista y que es contratado para trasladar a Ellie de 14 años a una zona segura ya que ella sería la clave para acabar con la enfermedad ya que es inmune a los contagios del virus e incluso puede hacerle frente a los distintos tipos de infectados.

Los personajes en el videojuego se contagian al ser mordidos por una persona infectado y la enfermedad se propaga rápidamente volviendo agresiva a la gente y se aloja en el cerebro.

Sobre la inmunidad de Ellie en el videojuego no se explica porque es inmune, pero según algunos usuarios de Reddit la respuesta a su inmunidad se encontraría en la placenta, pues en ella su madre habría transferido los anticuerpos necesarios para que el hongo no se propague a su cerebro, lo que impide que la infección se desate.

Aunque según el final del primer videojuego, se explica que si bien a Ellie los ataques no la afectan, esto no significa que Ellie fuera totalmente inmune al virus ya que según un cirujano en el capítulo del hospital en la primera parte de “The Last of Us” “la causa de la inmunidad es incierta, y como en casos anteriores, la presencia de agente de Cordyceps permanecen altos”.

Esto quiere decir que Ellie posee el virus en su organismo, pero su cuerpo ha conseguido que no llegue al cerebro.