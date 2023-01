Basado en el icónico videojuego de zombies, este domingo llega el primer episodio de la serie The Last of Us.

The Last of Us estrena su primer capítulo: Horario y dónde ver en vivo la serie este domingo

Críticas positivas y un expectante estreno es el que vive The Last of Us, la nueva apuesta de HBO y que viene a ser la serie del momento con la historia post-apocalíptica del videojuego del mismo nombre.

Mundialmente popular tanto por los personajes como la historia que presenta el juego, The Last of Us llegará este domingo luego de una larga espera con su estreno tanto en la TV como en streaming.

¿A qué hora se estrena The Last of Us?

La serie se estrenará este domingo 15 de enero a partir de las 23:00 horas de Chile, mientras que estos son los horarios según el país en Latinoamérica:

20:00 horas - México, Guatemala, Honduras.

21:00 horas - Perú, Colombia, Panamá, Ecuador.

22:00 horas - Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico.

23:00 horas - Paraguay, Chile , Argentina, Uruguay: 11:00 pm.

02:00 horas - España (lunes 16 de enero).

¿Cómo ver el estreno de The Last of Us?

Tal como sus grandes producciones del 2022, como The House of the Dragon, el estreno de The Last of Us será en simultáneo en el streaming HBO Max y también en el canal de TV HBO.

Serán 9 capítulos de la serie, los que se estrenarán uno por cada semana, siendo los domingos el día para ver lo nuevo de la producción.

¿De qué se trata The Last of Us y es necesario conocer el videojuego?

No es importante haber jugado The Last of Us en las diferentes consolas, ya que al estar basada esta serie en el videojuego, contará la historia desde su inicio sin que sea un tipo de secuela o spin-off.

Sin entrar en detalles, la historia sigue a Joe (Pedro Pascal) un sobreviviente en un mundo post-apocalípcito en el que un hongo enferma y convierte en monstruos a quienes se contagian, y deberá atravesar el país con una niña que es inmune y su organismo bien podría salvar a la humanidad, llamada Ellie (Bella Ramsey).

Revisa el tráiler de The Last of Us: