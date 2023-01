¿Cuánto cuesta el juego The Last of Us? Revisa el precio que tiene este título en Chile

Este domingo se estrenará la serie The Last of Us, la cual se basa en el popular juego de Naughty Dog que revolucionó la industria gamer. El juego todavía se puede jugar en las plataformas de PlayStation y a continuación te dejaremos sus precios por si quieres jugarlo antes, durante o después de estrenada la serie de HBO.

¿Cuánto cuesta el juego The Last of Us?

Actualmente el juego de acción, aventura y de supervivencia se puede jugar en las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5. La versión de PS4 es la remasterizada de PS3 que se lanzó el 14 de junio de 2013. Esta versión de PS4 tiene un precio actual de 19.99 dólares, es decir, cerca de los $16.400 pesos chilenos, esto sin contar los impuestos de la compra.

Aunque si cuentas con una de las membresías de pago de PlayStation Plus podrás jugar a este título de manera gratuita, siempre y cuando tengas tu membresía al día con los pagos.

Mientras que el juego de PlayStation 5 es la versión remake que se lanzó el 2 de septiembre de 2022, la cual tiene mejores gráficos que el juego lanzado en 2013.

El remake de The Last of Us Part 1 cuesta 69.99 dólares, es decir, cerca de $57.300 pesos chilenos, esto sin contar los impuestos de la compra. Además, para jugar este juego deberás comprarlo debido a que no está dentro del catálogo de las membresías de pago de PlayStation Plus.

¿Cuándo se estrena la serie de The Last of Us?

La serie The Last of Us se estrenará el domingo 15 de enero de 2023 a las 23:00 horas de Chile. Esta serie estará protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, quien interpreta a Joel y la actriz Bella Ramsey, quien tiene el papel de Ellie.

The Last of Us será transmitida a través de HBO y la plataforma de streaming de HBO Max.