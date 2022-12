Remake de The Last of Us I se podrá reproducir en la Steam Deck

En septiembre de 2022 The Last of Us I volvió al mercado gamer con el esperado remake, el cual solo se estrenó para la consola PlayStation 5. Pero durante The Game Awards 2022 se confirmó la fecha de estreno del juego de Joel y Ellie en PC, y además también estará disponible para reproducirse en la Steam Deck.

¿Cuándo se estrena The Last of Us I en PC?

La remake de la aventura protagonizada por Joel y Ellie se estrenará en PC el 3 de marzo de 2023. The Last of Us I ya está disponible para comprarse en las plataformas de Steam y Epic Games Store a un precio de $39.500 pesos chilenos.

La remake de The Last of Us I se estrenó por primera vez el 2 de septiembre de 2022, aunque fue solo para la plataforma de PlayStation 5. Mientras que la primera versión de este juego se estrenó el 14 de junio de 2013.

Fue el propio Niel Druckmann, director de Naughty Games (responsable de la franquicia The Last of Us), en confirmar a través de Twitter que el esperado remake del primer juego estará disponible en la Steam Deck, consola portátil de la plataforma de Valve.

La fecha de estreno de The Last of Us I en PC fue uno de los múltiples "World Premiere" que se anunciaron durante la ceremonia de The Game Awards 2022, evento en el que se premiaron a los mejores juegos del año.

Con esta confirmación de Druckmann, el juego de aventura, considerado como uno de los mejores de la última década, se unirá a la popular Steam Deck, la cual ya puede reproducir otros pesos pesados como lo son por ejemplo Sekiro: Shadows Die Twice y God of War (2018).

La Steam Deck se lanzó oficialmente el 25 de febrero de 2022.