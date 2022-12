Durante la ceremonia de premios se confirmó que juegos como The Last of Us I y Returnal debutarán en la plataforma de PC

El mundo gamer premió a sus juegos favoritos durante la noche del jueves con la celebración de The Game Awards 2022, ceremonia de premios en donde también se anunciaron los "World Premiere" que estarán dando que hablar durante el 2023. Un ejemplo de lo anteriormente dicho es The Last of Us I, título que dejará la exclusividad de PlayStation para estar disponible en computadores.

¿Cuáles fueron los juegos que se anunciaron en The Game Awards 2022?

A continuación revisa los "World Premiere" de juegos que fueron anunciados durante el desarrollo de esta ceremonia de premios:

Death Strading 2

Final Fantasy XVI

Last of Us I a PC

Returnal a PC

Horizon Forbidden West: Burning Shores (expansión)

Diablo IV

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Street Fighter 6

Tekken 8

Crime Boss: Rockay City

Hades

Judas

Baldur's Gate

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Suicide Squad Kills the Justice League

Star Wars Jedi: Survivor

Dune Awakening

Forspoken (demo)

Crash Team Rumble

Call of Duty: Modern Warfare II Raid Episode 01

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (expansión)

Uno de estos anuncios destacados fue la confirmación de la llegada de The Last of Us I para PC, lo cual ocurrirá el 3 de marzo de 2023. Será el primer juego de la franquicia en estar disponible para computadores. Además, The Last of Us I será otro de los juegos del universo de Sony que unirán a PC, anteriormente destacaron casos como los juegos de Spider-Man, Uncharted y God of War.

Durante los anuncios también se confirmó la fecha oficial de lanzamiento del juego Star Wars Jedi: Survivor, secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order. Este título se lanzará el 17 de marzo de 2023. Cabe destacar que un filtración de la plataforma de Steam había revelado que el juego se iba a lanzar el 15 de marzo del próximo año.