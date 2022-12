¿Cuáles fueron los juegos ganadores en The Game Awards 2022? Revisa la lista de vencedores

Durante la noche del jueves se celebró la edición de The Game Awards 2022, ceremonia que premió a los mejores juegos del año. Durante el evento hubo muchas sorpresas, una de ellas fue la premiación de Elden Ring como Juego del año, título de Hidetaka Miyazaki y From Software que venció a God of War: Ragnarok. Revisa todos los juegos ganadores de los premios de este año.

¿Cuáles fueron los juegos ganadores en The Game Awards 2022?

A continuación revisa los juegos ganadores de la reciente edición de The Game Awards:

Juego del año : Elden Ring

: Elden Ring Mejor dirección : Elden Ring

: Elden Ring Mejor narrativa : God of War Ragnarok

: God of War Ragnarok Mejor dirección de arte : Elden Ring

: Elden Ring Mejor composición y música : Bear McCreary, God of War Ragnarok

: Bear McCreary, God of War Ragnarok Mejor diseño de audio : God of War Ragnarok

: God of War Ragnarok Mejor actuación : Christopher Judge, God of War Ragnarok

: Christopher Judge, God of War Ragnarok Games for impact : As Dusk Falls

: As Dusk Falls Mejor juego con temporadas : Final Fantasy XIV

: Final Fantasy XIV Mejor indie : Stray

: Stray Mejor debut indie : Stray

: Stray Mejor apoyo a la comunidad : Final Fantasy XIV

: Final Fantasy XIV Mejor juego móvil : Marvel Snap

: Marvel Snap Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada : Moss: Book II

: Moss: Book II Mejor juego de acción : Bayonetta 3

: Bayonetta 3 Mejor juego de acción-aventura : God of War Ragnarok

: God of War Ragnarok Mejor RPG : Elden Ring

: Elden Ring Mejor juego de peleas : MultiVersus

: MultiVersus Mejor juego para toda la familia : Kirby and the Forgotten Land

: Kirby and the Forgotten Land Mejor juego de simulación estrategia : Mario + Rabbids Sparks of Hope

: Mario + Rabbids Sparks of Hope Mejor juego de deportes o carreras : Gran Turismo 7

: Gran Turismo 7 Mejor juego multijugador : Splatoon 3

: Splatoon 3 Juego más esperado : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mejor adaptación : Arcane (League of Legends)

: Arcane (League of Legends) Innovación en Accesibilidad : God of War Ragnarok

: God of War Ragnarok Mejor juego de e-sports: Valorant

Como lo indica el listado, Elden Ring se llevó cuatro premios, incluido el más importante: el de Juego del año, imponiéndose sobre juegos como Stray y God of War: Ragnarok, el título que más nominaciones tuvo (10) y que ganó un total de seis premios.