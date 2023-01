A pesar de que ya estamos en 2023, PlayStation dio a conocer los juegos más descargados en PlayStation 4 y PlayStation 5 durante el mes de diciembre de 2022. A continuación revisa los títulos más descargados para las dos consolas más populares de la empresa Sony.

¿Cuáles fueron los juegos más descargados de PlayStation en diciembre de 2022?

Juegos más descargados de PlayStation 4

FIFA 23

The Last of Us Part II

GTA V

God of War: Ragnarok

Call of Duty: Modern Warfare II

Need for Speed Heat

Minecraft

God of War III Remasterizado

Read Dead Redemption 2

Cuphead

Juegos más descargados de PlayStation 5

FIFA 23

Call of Duty: Modern Warfare II

God of War: Ragnarok

GTA V

Elden Ring

Resident Evil 3

The Callisto Protocol

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Star Wars Jedi: Fallen Order

Resident Evil 2

El juego más descargado del mes de diciembre de 2022 para ambas plataformas fue FIFA 23, juego de fútbol de Electronic Arts que cuenta con el contenido del Mundial de Qatar 2022, Copa del Mundo de fútbol que fue protagonista durante la última parte del año anterior. Además, el contenido de Qatar en el juego es gratis.

En la lista de ambas consolas también está God of War: Ragnarok, secuela de la edición de 2018 que está protagonizado nuevamente por Kratos y su hijo Atreus. Este juego exclusivo de Sony no pudo ganar el Juego del año en The Game Awards 2022.

En ambas listas también destaca el shooter Call of Duty: Modern Warfare II 2022, el cual ha recibido diversas críticas para parte de los fanáticos.

Grand Theft Auto V ha demostrado que está más vigente que nunca porque terminó el año 2022 como uno de los juegos más descargados en PlayStation. El Sandbox de Rockstar Games se estrenó en septiembre de 2013 y sigue siendo uno de los juegos más preferidos por los gamers.