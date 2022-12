Termina el año 2022 y la comunidad gamer tuvo la oportunidad de jugar juegos bastante buenos, pero otros también jugaron juegos que dejaron bastante que desear. A continuación revisa cinco grandes juegos del 2022 y cinco grandes decepciones.

¿Cuáles fueron los mejores juegos de 2022?

A continuación te dejamos una pequeña lista con los mejores juegos que se estrenaron durante este año que se acaba hoy:

Elden Ring

El Juego del año de The Game Awards 2022. Elden Ring es un juego de RPG con temática souls que se estrenó el 25 de febrero de 2022. Este título desarrollado por From Software, bajo el liderazgo de Hidetaka Miyazaki, y distribuido por Bandai Namco, no defraudó a los fanáticos, sobre todo con su alta dificultad.

God of War: Ragnarok

La secuela de las aventuras nórdicas de Kratos y Atreus se estrenó el 9 de noviembre de 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5 y es considerado como uno de los mejores juegos de la franquicia por su gran jugabilidad e historia. Desarrollado por Santa Monica Studios y distribuido por Sony, este juego tuvo 10 nominaciones en la ceremonia de The Game Awards 2022.

The Last of Us Parte I

The Last of Us se sumó a la moda de los remakes con el relanzamiento de su primer juego con una versión mejorada. Se lanzó oficialmente el 2 de septiembre de 2022 en exclusiva para PlayStation 5 y por el solo hecho de ser Last of Us I ya forma parte del listado de los mejores juegos. Este título es un juego de aventura que se desarrolla en un mundo postapocalíptico el cual está protagonizado por Joel y Ellie. Fue desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony.

Xenoblade Chronicles 3

La gran franquicia de RPG regresó el 29 de julio 2022 con Xenoblade Chronicles 3, juego que se lanzó exclusivamente para la consola Nintendo Switch. Este título es un juego de RPG que igual que toda su franquicia volvió a obtener muy buenas críticas.

Horizon Forbidden West

La guerra Aloy volvió una vez más a las plataformas de los gamers el 18 de febrero de 2022 nuevamente en exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5. Horizon Forbidden West es un título que combina la acción, aventura, mundo abierto y ciencia ficción con la lucha frente gigantes criaturas.

Juegos que más decepcionaron en 2022

Pero no solo hubo grandes juegos sino que también hubo títulos que no lograron las expectativas. En esta ocasión también te presentamos cinco títulos:

The Callisto Protocol

Se estrenó en el 2 de diciembre de 2022 y trajo una historia muy interesante con terror al más puro estilo de Dead Space. Pero lo cierto es que hasta la fecha The Callisto Protocol no ha cumplido con las expectativas, sobre todo en la versión de PC, plataforma en la cual se han reportado diversos errores gráficos como bugs.

Gotham Knights

Un caso parecido a The Callisto Protocol en el sentido de presentar una gran historia, pero que no logró convencer del todo al gamer y fanático de Batman. Gotham Knights se estrenó el 21 de octubre de 2022 con la llegada de nuevos héroes (Batgirl, Red Hood, Nightwing y Robin) a Ciudad Gótica, quienes serán los salvadores de la ciudad después de la muerte de Batman.

Martha is Dead

Juego de terror que se estrenó el 24 de febrero de 2022 y que gran parte de su trama involucra la toma de fotografías. Un desarrollo de juego lento provocó que para algunos Martha is Dead no cumpliera las expectativas de un auténtico juego de terror.

Babylon's Fall

Babylon's Fall es un título de RPG que se lanzó el 3 de marzo de 2022 y fue el peor juego evaluado por Metacritic para la plataforma de PS5. Sus críticas son principalmente por sus gráficos y sistema de combate.

CrossfireX

Los juegos de disparos en primera persona siempren suelen llamar la atención y CrossfireX lo hizo, pero para mal. Shooter FPS exclusivo de las plataformas de Xbox, CrossfireX fue el peor juego evaluado por Metacritic para Xbox Series X|S. Diversos medios lo catalogan como un juego que simplemente entrega una experiencia aburrida.