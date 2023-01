Final Fantasy, exitosa franquicia de RPG de la historia de los videojuegos, regresará en 2023 con un juego nuevo: Final Fantasy XVI, título de Square Enix, el cual llegará en exclusiva para Sony, pero, ¿se lanzará Final Fantasy XVI para PC?

¿Cuándo se estrena Final Fantasy XVI?

El nuevo juego de RPG de la mítica franquicia de Square Enix se estrenará oficialmente el 22 de junio de 2023 en exclusiva para la consola de PlayStation 5.

¿Se lanzará Final Fantasy XVI para PC?

Uno de los rumores que gira entorno a este juego es que podría salir tiempo después para la plataforma de PC, tal como muchos títulos exclusivos de Sony que pasaron a estar disponibles también en computadores (The Last of Us y Marvel's Spider-Man como ejemplos).

Naoki Yoshida, productor del juego, se refirió a este rumor a través de una transmisión en Nicovideo, en la cual declaró lo siguiente:

“Nadie ha dicho ni una palabra sobre el lanzamiento de una versión para PC. ¿Por qué parece que la versión para PC saldrá 6 meses después?".

Después terminado su publicación mencionando que: "No se preocupen por eso, ¡compren un PS5!”.

De esta forma se confirma que el lanzamiento de Final Fantasy XVI estará de manera exclusiva para la consola PlayStation 5 y que en el corto plazo no está considerado que se lance una versión para PC, por lo que los fanáticos de la franquicia tendrán que hacer un gran esfuerzo para poder jugar este juego, teniendo en cuenta el elevado costo que tiene la PS5 actualmente en Chile.

Uno de los últimos Final Fantasy que pasó a estar disponible en PC fue el remake de Final Fantasy VII, versión renovada de uno de los mejores juegos de la historia, el cual se puede jugar en las plataformas de Epic Games y Steam en PC.

Final Fantasy XVI será el sucesor de Final Fantasy XV, juego que estrenó en el año 2016 para PlayStation 4 y Xbox One. En 2018 se estrenó para PC.