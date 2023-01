Estos son los personajes de The Last of Us, la nueva serie de Pedro Pascal en HBO

The Last of Uf, la esperada nueva serie de Pedro Pascal en HBO llegará a la pantalla este domingo 15 de enero con sus primeros capítulos. La ficción, basada en el popular videojuego,presentará la historia de los populares personajes a través de un live-action repleto de reconocidas estrellas de la TV.

¿Quiénes son los personajes de The Last of Us?

Pedro Pascal es Joel

El actor chileno interpreta a un hombre que sufrió una terrible perdida al comienzo del apocalipsis, hecho que cambió su manera de ver la vida y lo volvió más hostil.

Joel tiene la tarea de escapar de su Zona de Cuarentena tiránicamente estricta para pasar de contrabando a una niña, Ellie, a través de los Estados Unidos a un centro médico dirigido por una milicia rebelde llamada Fireflies. Atormentado por su pasado, Joel acepta a regañadientes la misión cuando descubre porqué Ellie es tan especial para el movimiento de resistencia.

Bella Ramsey como Ellie

La actriz de Game of Thrones interpreta a Ellie, una joven de 14 años que descubre que es inmune a la infección cerebral Cordyceps, lo que crea interés de peligrosas personas que buscan descubrir si ella podría ser la cura para salvar la sociedad. Joel, se convierte en su acompañante reacio cuando los dos se dirigen a las tierras baldías, viajando de Massachusetts a Colorado.

Gabriel Luna como Tommy

El actor de Marvel's Agents of SHIELD interpreta a Tommy, el hermano menor e idealista de Joel. Tommy es un exsoldado y se une a las luciérnagas en un esfuerzo por tratar de hacer de este mundo postapocalíptico un lugar mejor.

Anna Torv como Tess

La actriz de Fringe y Mindhunter interpreta a Tess, una superviviente endurecida del nuevo mundo, quien además es la compañera de contrabando de Joel, valiente y capaz, que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir en el devastado paisaje infernal.

Melanie Lynskey como Kathleen

Kathleen, interpretada por Melanie Lynskey, es la líder de un movimiento revolucionario en Kansas City. Aunque más detalles no se han entregado sobre el personaje.

Lamar Johnson como Henry

Lamar Johnson interpreta a Henry, quien junto a su hermano menor Sam se esconden del grupo revolucionario de Kathleen en Kansas City y se encuentran con Joel y Ellie en el camino.

Keivonn Woodard como Sam

Sam es un niño que es perseguido por violentos revolucionarios junto a su hermano Henry.