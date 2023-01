The Last of Us se estrena este domingo por HBO y HBO Max, conoce a continuación cuántos capítulos tiene la serie y cuándo se estrena un próximo episodio.

¿Cuántos capítulos tendrá The Last of Us y cuándo se estrena el próximo episodio?

Este domingo 15 de enero se viene el esperado estreno de The Last of Us en HBO y HBO Max, la serie basada en el exitoso y popular videojuego homónimo de Naughty Dogs ha recibido críticas positivas y los fanáticos no pueden esperar a que se estrene.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie?

La serie que tiene por protagonistas a Pedro Pascal como Joel y a Bella Ramsey como Ellie tendrá 9 capítulos, en un inicio se decía que eran 10, pero finalmente HBO confirmó que la serie tendrá 9 episodios.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo?

El primer episodio de The Last of Us se estrena este domingo 15 de enero a las 23:00 horas en Chile y al igual que con otras series de HBO contará con capítulos que se estrenaran semanalmente los días domingo, por lo tanto el episodio 2 se estrenará el próximo 22 de enero, de igual forma puedes revisar a continuación la lista de capítulos y su fecha de estreno:

Capítulo 1: 15 de enero

15 de enero Capítulo 2 : 22 de enero

: 22 de enero Capítulo 3 : 29 de enero

: 29 de enero Capítulo 4 : 5 de febrero

: 5 de febrero Capítulo 5 : 12 de febrero

: 12 de febrero Capítulo 6 : 19 de febrero

: 19 de febrero Capítulo 7 : 26 de febrero

: 26 de febrero Capítulo 8 : 5 de marzo

: 5 de marzo Capítulo 9: 12 de marzo

En cuanto a la duración de estos, el primer episodio tiene una duración de 1 hora y 25 minutos, los siguientes contarán con una media de entre 50 minutos a 1 hora y un poco más.