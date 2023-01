La adaptación a live action del popular videojuego llega a HBO Max este domingo, conoce a continuación cuánto dura el primer episodio de The Last Of Us.

¿Cuánto dura el primer capítulo de The Last of Us, la nueva serie de HBO?

Este domingo se estrena la esperada serie de HBO “The Last of Us” que está basada en el exitoso videojuego del mismo nombre de Naughty Dog, que nos cuenta la historia de Joel y Ellie en un mundo post-apocalíptico.

Con grandes críticas positivas, los fanáticos esperan con ansias el estreno de la serie por el canal HBO y por su plataforma de streaming HBO Max.

¿Cuánto dura el primer capítulo de la serie?

El primer episodio de The Last of Us tendrá una duración de 1 y 25 minutos, los episodios restantes tendrán una duración media de entre 50 minutos a 1 hora y un poco más.

En cuanto a la cantidad de capítulos, la serie contará con un total de 9 episodios que se estrenarán semanalmente todos los días domingo.

¿A qué hora se podrá ver el primer capítulo?

The Last of Us se estrena este domingo 15 de enero a las 23:00 horas en Chile, tanto en TV como en el sitio de HBO Max.

Para latinoamérica este es el horario para ver el primer episodio:

20:00 horas: México, Guatemala, Honduras.

México, Guatemala, Honduras. 21:00 horas: Perú, Colombia, Panamá, Ecuador.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador. 22:00 horas: Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico. 23:00 horas: Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay. 02:00 horas: España (Lunes 16 de enero).

¿De qué trata la serie?

La primera temporada de la serie cuenta con la siguiente sinopsis oficial revelada por HBO:

“Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna, el superviviente Joel debe sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir. Adaptación en formato de serie del popular videojuego homónimo de Naughty Dog”.