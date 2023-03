El exfutbolista Jorge Valdivia finalmente alzó la voz frente a la polémica en la que se ha visto envuelto en las últimas semanas, la cual además involucra a su ex pareja, la modelo Daniela Aránguiz y a la diputada Maite Orsini.

A través de una entrevista con TVN el ex seleccionado nacional entregó detalles de su detención durante el mes de enero y del supuesto 'telefonazo' que denunció su ex pareja en el matinal de Mega Mucho Gusto, que habría realizado la parlamentaria para liberarlo.

Los hechos

El deportista señaló que se reunió con su hermano Claudio y tras dejar su auto en un servicentro, camino algunas cuadras para pensar y conversar. Mientras estaba sentado en una cuneta, llegó carabineros, quienes le hacen un control de identidad.

Lo primero que preguntan es qué están haciendo, y yo les digo "lo que están viendo. Estoy sentado en la cuneta, conversando con mi hermano". El carabinero que venía manejando se queda conmigo y el carabinero que venía sentado en el asiento del copiloto se baja e inmediatamente va a inspeccionar el auto", comenzó señalando el ex Palmeiras.

Luego, Valdivia señala que le pidieron a su hermano que baje los vidrios del auto y que el carabinero "saca el arma y apunta hacia el auto, pensando que en el auto podía ver a alguien o cualquier cosa. Entonces, ya en ese minuto, un carabinero mostró una actitud agresiva, prepotente, intimidante",

“Le piden el carnet a Claudio, los documentos, etcétera y el carabinero, después que identifica a Claudio, le devuelve el carnet a Claudio y le digo el mío, no lo tengo, que está allá atrás en el servicentro e inmediatamente, me dice ocultación de identidad, detenido y me esposa”.

El comentarista deportivo señala que tras esto viviendo una situación muy compleja, ya que denuncia agresión por parte de carabineros. "Me pegó en el trayecto", para luego agregar: "Me va empujando. Porque me agarra de atrás y de acá arriba. Como un delincuente, por estar sentado en una cuneta. Entonces, cuando me sube al auto, me tira al auto. Al subirme, dejó la pierna izquierda abajo y me cierra la puerta, intencionalmente.

"Me cierra la puerta, la pierna izquierda, pero mal. Me llevan esposado a la comisaría, entro esposado a la comisaría por un control de identidad".

Valdivia señala que jamás insultó o mostró una actitud agresiva contra carabineros, sino que solamente preguntaba por qué lo detuvieron. Tras ingresar sus datos en la comisaría, el oficial que lo agredió se acerca para conversar con él, le pide disculpas y se retira.

“Vuelve el carabinero violento, con otro tono, me dice, podemos conversar y yo le pregunto qué dice Fiscalía… él me pide disculpas, me liberan sin dejarme registrado en la Comisaría".

Llamada a Maite Orsini

El deportista señala que se comunicó con la diputada para contarle lo ocurrido, "por el hecho de ella estar en la comisión de seguridad. Además, es abogada. Convive constantemente con Carabineros", enfatizando que "no hay un pedido mío para con ella que interceda en algo".

Valdivia revela que el llamado fue para preguntarle a Orsini que hay que hacer en estos casos. "Me sentí muy humillado por ese carabinero, no por la institución".

"Creo que lo que me pasa a mí le pasa a muchos. Y si yo tengo la opción de visibilizar esto, lo considero que no es un privilegio, sí una responsabilidad, porque también ayuda a la institución a detectar rápidamente estos mal procedimientos que pasan diario y la gente no puede decirlo"

