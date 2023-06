Gran Hermano, el nuevo reality de CHV, continúa dando de qué hablar, al igual que sus participantes, y en un nuevo día de encierro, Constanza Capelli, reveló detalles del romance que mantuvo con un conocido futbolista.

A pesar de que la joven no reveló el nombre, las especulaciones no tardaron en llegar, en donde el público y sus compañeros apuntaron rápidamente a Jorge “Mago” Valdivia.

Mientras los participantes conversaban, Lucas dice “es obvio que es Jorge, es Jorge Valdivia. Qué grande el mago. Él nunca me ha fallado. El mago Valdivia es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno”.

“Daniela Aránguiz va al panel mañana”, señaló entre risas el joven para luego agregar: “Cachai como acabas de incluir a Daniela Aránguiz en el panel”.

Mientras conversaban los participantes sobre los que les parecía el futbolista, Cony señaló que el seleccionado nacional es “tela. Muy simpático, livianito de sangre. Cero creído, cero ego”.

Luego, Jennifer Galvarini (La Pincoya sin glamour) le preguntó por más detalles. “¿Con quién has pololeado tú? Yo quería saber con cuál de esos espléndidos has estado. Igual yo no sé nada de fútbol. ¿Estaba casado?”, consultó.

“Estaba separado, pero me da lata que sea un tema, aunque no debería serlo”, señaló la joven. “Solo conversaste que pololeaste con tal persona, cuál es el problema. No estás diciendo nada malo”, le replicó su compañera.

“La gente tergiversa todo… pero en vola a nadie le importa”, respondió Cony.