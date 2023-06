Los jugadores siguen en modo adaptación a la casa estudio. Tras ese proceso, las problemáticas que han surgido, se basan especialmente en las compras del super mercado y lo que tiene que ver con la comida. Por ese lado, existe un jugador que señaló públicamente a sus demás compañeros que no soporta estar más en la casa estudio debido al mismo tema.

¿Será el primero que renuncia a Gran Hermano Chile?

Jorge, es el participante que quiere irse de la casa de Gran Hermano Chile. Durante una conversación con la mayoría de los jugadores, el joven dio su punto de vista sobre que ya no tiene fuerzas para seguirse quedando en el reality show a raíz de la comida, ya que según el señala que “una persona que está acostumbrada a comer 4500 calorías y está comiendo 500 diarias y vegetales. O sea, yo no sé cómo no me desmayé ayer”.

“Estoy en un punto en que me levanto y me mareo, veo borroso cuando abro los ojos. Me duele la cabeza”, agregó el participante.

“No es que esté alegando por alegar, si uno sabe dónde se mete”, declaró Jorge.

Tras sus explicaciones, Benjamín (antes de ser eliminado) le comenta que puede soportar dos días más sin comer tantas calorías para que Jorge coma más calorías de las que está acostumbrado. Al expresar su colaboración, Jorge dice que “no es justo”.

Los demás jugadores se mostraron preocupados por la decisión abrupta de Jorge, por tanto, le dieron un vaso con atún para que se sintiera mejor.

Con sus argumentos expuestos, no se sabe si el joven será el primer participante que renuncia al reality show de Gran Hermano Chile.