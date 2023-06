Constantemente los participantes de Gran Hermano Chile dan que hablar, a veces por distintos cahuines que se dan en la casa estudio en Buenos Aires. Una de las últimas que da que hablar es Constanza Capelli, la participante de 27 años que se definió como el “ave fénix” del programa.

Si bien la bailarina es amada por los fanáticos del show debido a su gran química con Viviana, conocimos que tuvo un pequeño romance con el Mago Valdivia.

¿Quién es Constanza Capelli?

Nacida como Constanza Segovia, la concursante es una modelo y bailarina de 27 años que forma parte de los 18 participantes de Gran Hermano Chile. Soltera y viviendo en la comuna de providencia, la bailarina se presentó y pidió que la trataran como Constanza Capelli, en honor a su madre.

La vida de Coni no siempre ha sido fácil, ya que como comentó en su presentación de Gran Hermano fue durante muchos años bailarina de Ballet, carrera que dejó a los 18 años debido a la presión, cosa que la devastó.

Es debido a la pena que sentía por dejar algo que la apasionaba que comenzó una vida de excesos, razón por la cual decidió internarse en un centro de rehabilitación durante un año.

Constanza decidió participar de Gran Hermano para poder, en el caso de ganar el programa, estudiar psicología.

Ahora la bailarina se encuentra en la polémica debido a comentar en el programa un romance que tuvo con el Mago Valdivia, supuestamente después de que se separó de Daniela Aranguiz.

La modelo se mostró complicada debido a que le había prometido al futbolista que no iba a contar lo que había pasado en las cámaras.

“Ayer me sapié con lo del futbolista. No te podría mentir y decirte ‘me olvidé que hay cámaras’ porque no me olvide, sabía que estaban, pero creo que no medí las consecuencias hasta que lo dije”, mencionó a Fran durante una conversación.

“Me sentí mal, hueo…, porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él”, lamentó.