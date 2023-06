Mucho se ha hablado de Gran Hermano Chile, el nuevo reality que se está trasmitiendo por las pantallas de Chilevisión. Por ese lado, el programa contiene una dinámica peculiar de un estudio, donde existen panelistas que opinan sobre los participantes y dos conductores: Julio César Rodríguez y Diana Bolocco. No obstante, se dio a conocer que antes no era así.

Gran Hermano hizo un cambio a pedido de Julio César Rodríguez

Durante un episodio de “Me Late Estelar”, dieron a conocer una supuesta polémica dentro de Gran Hermano Chile. Según el panel de farándula, Chilevisión no tendría contemplado presentar dos rostros como líderes del espacio. “Este programa no iba a tener dos animadores, eso es lo que entendía por lo menos Diana Bolocco, quien en el camino se entera de que Julio César Rodríguez iba a ser su acompañante”, explicó Sergio Rojas.

“Lo que Diana no sabe y se enterará hoy es que esta fue una exigencia de parte de Julio César, él le exigió por contrato al canal, en desconocimiento de Diana, que él iba a ser este segundo animador”, agregó.

“Ella se va de Mega, se va de ‘Mucho Gusto’ apuesta por Chilevisión con diferentes formatos, entre ellos ‘The Voice’ y después viene ‘Gran Hermano’ y tengo entendido que estaba muy contenta porque iba a ser el gran estelar de Chilevisión y además la gran protagonista de este programa. Incluso, habían grabado promo y después le avisan que su compañero iba a ser Julio César Rodríguez”, complementó Daniel Fuenzalida.

Tras el anuncio del programa, el periodista de Chilevisión habló con Sergio Rojas sobre esta polémica y sí, le confirmó que él habría sido el principal interesado en el reality y que incluso viajó a Argentina para explorar más a fondo la producción del mismo.

“Me señala lo siguiente: ‘El año pasado estaba muy fuerte ‘Gran Hermano’ en Argentina. En ese momento se abrió la oportunidad de hacerlo acá, y ahí yo lo pedí, incluso fui a Argentina a ver cómo se hacía. Luego, unos meses después contrataron a Diana en el canal’. Este proyecto era de Julio César antes que de Diana Bolocco”, señaló el comunicador, desmitiendo algunas de las palabras del panelista de Zona Latina.

Finalmente, Rojas, conversó habló con Diana, quien le señaló que a inicios del proyecto no le habrían comentado nada sobre si animaría acompañada o sola.

“Dice Diana: ‘Cuando me ofrecieron animar ‘Gran Hermano’ Chile nadie me dijo si era sola o iba a animar acompañada. La verdad es que no sé cómo fue la interna, pero sabes qué, yo estoy feliz de trabajar junto a Julio, él es un super compañero y una gran persona’”, fue el mensaje de Bolocco.