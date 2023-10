Gran Hermano Chile sigue dando que hablar por sus polémicas discusiones, amores, competencias y nominaciones. En el capítulo de anoche pudimos ver cómo siguieron los ánimos en la casa estudio luego de los intensos dichos de Francisco contra Constanza Capelli, a quién trató de agresiva dejando en claro que él no se iba a guardar más lo que piensa de la bailarina.

Un episodio lleno de emociones ya que los participantes recibieron emotivas cartas de sus familiares. Scarlette recibió un escrito de su padre, Pincoya de su hijo y marido, Skarleth, Jorge y Bambino también recibió una carta de su madre.

También recibieron el último llamado en el teléfono rojo, y fue Sebastián quién respondió al llamado. En ese momento Gran hermano le señaló que debía elegir a dos compañeros para que se cambiaran de pieza por una semana, los elegidos fueron Constanza y Hans.

Para finalizar el intenso capítulo número 90 se conoció en vivo la nueva placa de nominación, y finalmente seis participantes se encuentran en riesgo de abandonar la casa más famosa del mundo.

Bambino votó por Pancho en Gran Hermano y estás fueron sus razones

El tercer participante en ser llamado al confesionario fue Fernando “Bambino”, quién le dio dos votos a Francisco y uno a Skarleth, y estás fueron sus razones:

“Esta semana ocurrieron sucesos que lamentablemente me quitaron a las dos personas que iba a votar, ya no puedo votar por ellos, así que mi primer votó es para Francisco. Cuando llegué acá prometí que no iba a votar a los cuatro fantásticos que le llaman afuera (Cony, Hans, Jorge y Pincoya) y con las otras personas me llevo muy bien, tengo mucho cariño así que netamente por descarte”.

Además agregó que “A parte que tampoco me gusta mucho lo que él ha estado haciendo acá porque yo vengo desde afuera y sé que él está aquí gracias a Constanza y siento que ha sido un poco desleal con ella. Así que mi primer voto es para Francisco”.

“El segundo voto con el dolor de mi corazón y lo hago netamente por una estrategia de descarte es para mi querida Skarleth, como le dicen acá Skar, la rubiecita. Netamente por descarte se que ella acá es muy querida supongo que no va a tener ningún otro voto y lamentablemente prometí no votar a ninguno de los cuatro fantásticos, prometí no votarlos hasta que no tenga otras opciones, así que netamente por descarte” finalizó Bambino.

¿Quiénes son los participantes que se encuentran en placa está semana?

Luego de la votación de sus propios compañeros, ingresaron a la placa de nominación Scarlette, Francisco, Hans, y Fernando. Anteriormente se encontraban Sebastián debido a la sanción de Gran Hermano y Raimundo luego de que Scarlette le hiciera la nominación fulminante.

Para votar para que un participante nominado se vaya de la casa más famosa del mundo debes enviar un SMS al 3331 con su nombre. Recuerda que el voto es negativo y el participante que obtenga el mayor porcentaje de votos será el nuevo eliminado de Gran Hermano.