"No comparto sus valores": Raimundo no olvida y así fue su nominación espontánea en Gran Hermano

Las polémicas no paran en Gran Hermano Chile y al parecer algunas amistades no tienen reconciliación tras diversos dichos por parte de los participantes de la casa más famosa del mundo. Anoche en un nuevo capítulo se vivió una nueva nominación y finalmente seis competidores se encuentran en la placa de nominación.

Sebastián, Raimundo, Francisco, Scarlette, Fernando y Hans son los nominados de está semana con probabilidad de abandonar la casa estudio ubicada en Buenos Aires. La decisión ahora la tiene el público pero luego de una intensa semana de peleas las votaciones se encuentran divididas.

¿A quién le hizo la nominación espontánea Rai y cuáles fueron sus motivos?

El ingeniero agrónomo fue fulminado por Scarlette está semana, sin embargo, Rai le realizó la nominación a ella y a Fernando “Bambino” por lo que ambos sumaron votos para estar en la placa final.

Rai se dirigió al confesionario para preguntar si se había realizado la fulminante pero le informaron que ya estaba hecha por lo que realizó la nominación espontánea. Sus argumentos y razones fueron las siguientes:

“Mis primeros dos votos van para Scarlette, los motivos porque el viernes pasado tuvo una actitud que se le fue de las manos y me pidió disculpas recién después de que llamaron la atención acá en la casa. No le creo sus disculpas ha sido una persona también que tiene unas intenciones que no las considero y tampoco las voy a entender”.

Mientras que en sus otros votos y razones dijo que: “Y mis otros dos votos van para Fernando, él ya tuvo una oportunidad acá dentro de la casa, no comparto los valores que él tuvo dentro de ese tiempo. Acá siento que está tratando de limpiar la imagen y vino a demostrarle a Sebastián también que él iba a ser Juan Román y ya tuvieron la competencia y quedó claro quién era, quedó claro todo por ese lado, esos van a ser mis votos”.

¿Por quién votó cada uno está semana en Gran Hermano?

A diferencia de las semanas anteriores el teléfono rojo que llegó a la casa de Gran Hermano benefició y perjudicó a algunos participantes, en el caso de Cony sus votos valen el doble y en el caso de Pancho inició la placa de nominación con dos votos en contra.

Por lo que está semana las votaciones fueron las siguientes:

ALESSIA: Dos votos a Scarlette por el voto legado*

JENNIFER: 2 votos por Fernando, 1 voto para Jorge.

HANS: 2 votos por Scarlette, 1 voto por Constanza.

FERNANDO: 2 votos por Francisco, 1 voto por Skarleth

JORGE: 2 votos por Francisco, 1 voto por Scarlette

RAIMUNDO: 3 votos por Scarlette, 2 votos por Fernando por la espontánea

SEBASTIÁN: 2 votos por Fernando, 1 voto por Scarlette

SKARLETH: 2 votos por Francisco, 1 voto por Fernando

FRANCISCO: 2 votos por Fernando, 1 voto por Scarlette

SCARLETTE: Fulminante a Raimundo

CONSTANZA: 4 votos por Hans, 2 votos por Francisco con votación doble por la prueba del teléfono

VIVIANA: 2 votos por Francisco, 1 voto por Hans