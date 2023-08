Este domingo se vive una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Chile y desde ya los fanáticos se encuentran nerviosos por saber quién es el nuevo eliminado en dejar la casa estudio.

Hay cinco participantes en placa esta semana y si bien nos importa saber quién deja la casa, también queremos saber qué pasó entre Cony y Rai y es que se les vio muy cariñosos en la fiesta del día viernes.

¡Se dieron un beso!

Un nuevo spot televisivo para el capítulo de Gran Hermano de hoy se mostró en CHV y aquí se nos reveló que es lo que veremos en el episodio de hoy en la gala de nominación.

Aquí pudimos ver que Rai y Cony por fin se dieron el esperado beso que querían los fanáticos y es que no es nada sorpresa ya que ambos participantes se han coqueteado bastante en las últimas semanas.

En redes sociales los fans de Gran Hermano ya estaban esperando este acercamiento y es que después de la visita de Estefanía y su “Nadie de es de nadie” para Raimundo todos quedamos expectantes para saber que iban a hacer.

Puedes revisar el momento a continuación:

Sobre cuándo y en qué circunstancias se dio el beso entre ambos, no sabemos. Pero si fue posterior a la fiesta del día viernes y que los usuarios de X reportaron que en la completada bailable estuvieron a punto de darse un beso.

De igual forma no sabemos qué ha pasado en la casa en las últimas horas ya que ayer en la tarde-noche la transmisión en PlutoTV estuvo cortada a partir de las 20:00 horas y no volvió hasta pasadas las 01:00 AM de la madrugada.

Este hecho causó la indignación de los televidentes quiénes reclamaron con todo en X debido a la falsa publicidad que hace el canal al decir que el programa es 24/7.