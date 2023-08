Yesenia Gutiérrez, es la madre de Hans, concursante de “Gran Hermano”, y quien concedió una entrevista a Fotech.cl en la que compartió sus observaciones sobre el rendimiento de su hijo después de dos meses en el encierro en Argentina. Durante la conversación, expresó sus opiniones sobre las amistades que Hans ha construido dentro de la casa y se mostró crítica en particular hacia uno de sus compañeros, especialmente de Jorge.

Mamá de Hans no le agrada Jorge: ” Se ha mostrado ser una persona muy clasista”

Durante la conversación, Yesenia señaló como ha visto a su hijo durante el encierro, la felicidad que tuvieron cuando fue líder de la semana y también su amistad con Jorge. Respecto a esto último, la mujer señaló un sólido comentario de su personalidad tras verlo en pantalla.

“No me gusta Jorge como amistad para Hans. Se ha mostrado ser una persona muy clasista y burlona con sus comentarios despectivos y con el que se menciona acá en particular. Si bien somos una familia clase media, como la mayoría de las familias en Chile, creo que esto no debiese ser una ofensa para los que trabajamos para tener nuestras cosas“.

Luego, se le consultó si cree que su hijo “se equivocó del bando”, donde señaló que, “Hans ha sido tan incierto dentro del reality, que hasta yo como su mamá me he sorprendido, por ende, no sé que pueda pasar“.

Agrega, “Me gustaría que Hans sacara más conclusiones y jugara solo, como lo dijo en un momento. Si no se diese cuenta, tendrá tiempo de analizar su juego con su familia y comprender cosas que le darán una nueva perspectiva de lo que sucede adentro, atrás de sus espaldas“.

Finalmente, en la entrevista, se le consultó cómo han lidiado con los comentarios de redes sociales, espacio en que las personas expresan tanto elogios como insultos despectivos.

“Ha sido difícil y delicado lidiar con tantos comentarios negativos, las personas que realizan esto se sienten con el derecho de tratar despectivamente a cualquier persona o familiar. Sin embargo, hemos podido encontrar la manera de revertir un porcentaje de este acto, usando lo negativo como positivo y de esta manera convertir esto en una humorada. Sin querer queriendo lo han tomado bien y hemos conquistado alguno que otro corazón de otro fandom, que, por cierto, hemos mantenido la cordialidad y la comunicación con amor, a pesar de nuestras diferencias. Eso nos hace a todos valiosas como personas“.