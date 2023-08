Con más de dos meses de competencia es normal que el público de Gran Hermano haya cambiado a los que eran sus favoritos en un inicio. Y es que Hans ha sorprendido en las últimas semanas al mostrar una actitud que no habíamos visto.

Gracias a esto, el público poco a poco ha dejado de tenerlo como su favorito para ganar la edición chilena del reality y es que muchos destacan que el participante es constantemente manipulado por sus compañeros de casa. Algo que hasta incluso la propia familia del participante ha manifestado en varias ocasiones.

Este fue el error de Hans

Desde la pelea del muro de almohadas e incluso antes, hemos visto como Hans cambió drásticamente su actitud con Jennifer y Constanza, esto en principal medida porque se junta la denominada pieza del after/guarenes.

Por esta razón este martes en el panel de GH en CHV se conversó sobre la nueva personalidad que está mostrando el participante dentro del encierro, esto porque en un principio era menos hablador y jugaba solo.

“Yo defendería a este nuevo Hans si es que sus ideas fueran de él. Pero yo siento que Hans (…) está siendo muy manipulado por la pieza del after, principalmente por Jorge y por Lucas, Lucas ya no está por lo tanto ahora sería Jorge. Me da la sensación que el Hans que estamos viendo no es un Hans real, es un Hans manipulado“, mencionó Michael Roldán en el panel.

Aquí, Nicolás Quesille decidió también explicar cuál fue el error de Hans para terminar siendo uno de los menos queridos del público debido a sus actitudes.

“Creo que Hans ha cometido un gran error que es abrir la boca. Estaba mucho mejor Hans en silencio“, explicó diciendo Quesille.

“Porque lo digo, porque estaba pasando piola y la gente creía que Hans era más cercano a los lulos (…) Yo lo miro desde afuera, yo miro este campo de juego y en este punto, Hans se ha convertido en un enemigo de Coni y al convertirse en un enemigo de Coni, mala idea“, agregó.

“Calladito más bonito, a Hans le ha resultado mejor. Ahora él es un enemigo declarado de Coni, por lo tanto si está en placa ya no va a ser tan fácil para él“, finalizó.