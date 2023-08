"Paren de incriminarnos de we** que no son": Coni le para el carro a sus compañeros

Este miércoles se conoció en Gran Hermano una nueva placa de nominación y ya se conoció quién hizo la nominación fulminante y espontánea. Por lo que Pincoya nominó a Skarleth y Coni a Skarleth y a Alessia pero solo contaron sus dos últimos votos a la ex participante de The Voice. A esto se suma el voto legado de Lucas quién dejó sus votos a Rubén, quién era su compañero de pieza y amigo.

Pero esto no es todo ya que luego de lo sucedido con Mónica y el muro de almohadas las cosas en las casas no quedaron muy bien y la familia Lulo les dejó en claro a los demás participantes que era un juego y que en ningún momento quisieron excluir o hacerle algún daño a la señora Mónica.

¿Qué les dijo Coni a sus compañeros de Gran Hermano?

A pesar de que Raimundo intentó aclarar las cosas con sus compañeros Rubén y Hans s e mantuvieron de él lado de Mónica y siguieron culpando a la familia Lulo por dejarla de lado y excluirla.

Aprovechando la instancia Constanza Capelli que ha ido en diversas ocasiones a la placa de nominación por decisión de sus compañeros decidió aclarar varios puntos, ya que en diversas oportunidades la inculparon de cosas que no eran ciertas y nunca fueron así como los de la otra pieza andaban hablando, es por esto que le aclaró a sus compañeros y dijo que “la estructura se hizo en un tono de talla, no fue con maldad fue un juego y nos olvidamos de desarmarlo después y fue netamente porque Rai y Fran estaban acurrucados y a raíz de que a mí me contaron de que la Moni se molestaba cuando yo estaba con Seba, y dijeron que yo poco menos había tenido sexo con Seba con Moni al lado, pero yo no tuve sexo con Sebastián delante de la Moni, y es una lata que lo tenga que aclarar porque se digan cosas al lado porque no es así, no tuve sexo delante de Mónica, lo dejo claro”.

Luego habló Rubén sobre la situación de lo que se vio con las almohadas y no le creyó a nadie porque hay tres versiones. Y además Coni dijo “aprovechando que está Alessia acá, te voy a decir públicamente que Francisca a mí nunca me ha dicho cosas de la otra pieza, Francisca nunca me ha revelado información de ustedes”, a lo que Ale responde “perfecto yo nunca he dicho eso de ustedes, no tienes porque decirme a mí, yo jamás dije que Fran estaba revelando la estrategia”.