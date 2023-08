Este lunes supimos que la fulminante fue realizada por Jennifer el mismo día domingo y mandó a Skarleth a la placa de eliminación sin posibilidad de ser salvada.

De igual forma ese mismo día los usuarios de redes sociales rumoreaban que otro compañero podría haber hecho la espontánea, sin saber si había sido Jorge o alguién más.

Finalmente este martes supimos que Constanza había sido más rápida que Jorge y logró hacer la espontánea de esta semana.

Coni hizo la espontánea y a estas personas votó

Con está revelación supimos que Coni le dejó 3 votos a Skarleth y 2 votos a Alessia. Tristemente los 3 votos a Skarleth quedan anulados debido a que la participante ya se encuentra de manera definitiva en la placa.

De igual forma, Coni entregó sus razones para darle sus votos a la joven de 18 años.

“Motivos. No sé, tiene como algo que me hace un poco desconfiar de su dulce voz“, explicó sobre la participante.

“He escuchado que le ha dicho cosas a Francisca tipo ‘ya le contaste a Coni nuestra estrategia’ y saca como un lado super chorizo que no tiene nada que ver con su dulce voz y creo que se equivoca cuando lo hace más encima, ni siquiera es que lo ocupa bien sino que lo ocupa pésimo“, agregó.

Sobre sus dos votos a Alessia, la joven explicó junto a Skarleth maquinan y planean cosas que las hacen ver poco confiables.

“Me parece que junto a Skarleth han maquineado muchas cosas que no a lugar, que dudan mucho de Francisca lo cual me da mucha tristeza porque es una desconfianza que no se merece. Yo nunca he visto eso en Francisca, nunca“, explicó sobre su voto a Alessia.

“Y puedo decir que yo tuve un conflicto bastante importante con ella, sin embargo me di el tiempo para conocerla y nada, me parece desleal que estén haciendo todo este… despotricando tanta cosa que pasa en su mente que no es parte de la realidad“, agregó sobre su conflicto con Fran y su “supuesta” amistad.

¿Cómo va la placa?

De momento la placa parcial de Gran Hermano tiene a Skarleth, Ruben y Alessia en placa de nominación. La primera tiene la fulminante y los dos últimos participantes tienen dos votos cada uno.

Hay que recordar que Rubén recibió dos puntos por el voto legado de Lucas, quién decidió nominar a uno de sus amigos a placa para así ver si es que logran eliminar a Pincoya.

Es importante mencionar que este miércoles a partir de las 22:30 horas podremos conocer a los nominados de la semana. De igual forma, Raimundo es el inmune y por tanto el día jueves debe salvar a uno de sus compañeros de placa de eliminación.