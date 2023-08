Una nueva polémica se vivió en el reality Gran Hermano luego de que en la pieza de Jennifer (Pincoya), Raimundo, Mónica y Constanza hicieran un muro de almohadas de juego para amortiguar el ruido hacia la cama de la señora Mónica mientras ella dormía.

Sin embargo, la polémica comenzó cuándo la señora despertó y vio los muros de almohadas pensó lo peor y demostró miedo por lo que empezó a rezar, luego Mónica decidió ir a contarles la situación a sus compañeros de la otra habitación, y Alessia, Rubén y Hans no dudaron en escucharla. De inmediato los chicos fueron a desarmar los muros y a enfrentar a Rai que se encontraban despiertos, el joven agrónomo les comentó que él había hecho el muro con las demás chicas pero que se les había olvidado desarmarlo, a pesar de que le trataron de explicar la señora Mónica pensó que le estaban haciendo brujería y se fue en contra de Pincoya y Rai.

Coni enfrenta a Hans ahora por el polémico muro de almohadas

A la mañana siguientes mientras la señora Mónica descansaba, mientras todos estaban en la cocina Raimundo quiso aclarar las cosas con sus compañeros que andan especulando cosas que no son, por lo que Rai le dice a Rubén “Agregaste leña al fuego cuando no había que hacerlo (…) Encuentro super grave ensuciar la imagen de una persona cuando no lo es. No dejas terminar, quiere imponer tus verdades, dale con tu autoridad”.

Además Constanza Capelli quiso aclarar otros puntos que fueron tema en la casa pero nunca se aclararon, primero le dice a Alessia “Te voy a decir públicamente que Francisca a mí nunca me ha dicho cosas de la otra pieza”. Además comentó Coni a todos en la casa que “no tuve sexo delante de Mónica, lo dejo en claro”. Mientras Hans le decía que tienen que ver los votos Coni le responde a Hans luego de que él le dijera que no tenía nada que opinar porque estaba durmiendo “Eres muy barsa, te preocupai’ de la Mónica cuando más encima ni siquiera la salvaste loco, sale pa’ allá hueón, no te compro”.

Revisa acá la discusión completa por lo sucedido con Mónica: